В Вирумаа 216 потребителей остались без электричества

Наибольшее количество отключений электроэнергии наблюдается в воллости Хальяла, где без электричества остались 192 потребителя. В волости Винни их 15, а в волости Вяйке-Маарья - 9. В Эстонии без электричества остаются около 4000 потребителей, из них около 2800 - на Сааремаа.