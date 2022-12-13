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В Вирумаа 216 потребителей остались без электричества

Тоомас Херм
, журналист
В Вирумаа 216 потребителей остались без электричества
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Электрики работают в поте лица, устраняя перебои в подаче электроэнергии.
Электрики работают в поте лица, устраняя перебои в подаче электроэнергии. Фото: Elmo Riig

Без электричества все еще остаются 216 клиентов Elektrilevi все еще остаются в регионе после снежной бури.

Наибольшее количество отключений электроэнергии наблюдается в воллости Хальяла, где без электричества остались 192 потребителя. В волости Винни их 15, а в волости Вяйке-Маарья - 9. В Эстонии без электричества остаются около 4000 потребителей, из них около 2800 - на Сааремаа.

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