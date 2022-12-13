Пропавший на прошлой неделе 41-летний мужчина нашелся

По сообщению полиции, 9 декабря Каймар уехал из деревни Илли в волости Ныо на своем черном автомобиле Ford Transit в направлении Тарту. Мобильный телефон пропавший с собой не взял.

Сегодня днем пресс-служба полиции сообщила, что им поступило сообщение о том, что автомобиль, на котором может передвигаться пропавшим без вести, в настоящее время находится на обочине дороги в волости Канепи.

Патрульные выехали проверить информацию и установили, что Каймар, местонахождение которого его родственникам было неизвестно с пятницы, возился рядом с машиной. К счастью, с мужчиной все в порядке и помощь ему не требуется.