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Пропавший на прошлой неделе 41-летний мужчина нашелся

Rus.Postimees
Пропавший на прошлой неделе 41-летний мужчина нашелся
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Фото: Madis Veltman

В вторник полиция полиция обратилась за помощью в поисках 41-летнего Каймара, который в прошлую пятницу уехал из дома на своей машине и пропал.

По сообщению полиции, 9 декабря Каймар уехал из деревни Илли в волости Ныо на своем черном автомобиле Ford Transit в направлении Тарту. Мобильный телефон пропавший с собой не взял.

Сегодня днем пресс-служба полиции сообщила, что им поступило сообщение о том, что автомобиль, на котором может передвигаться пропавшим без вести, в настоящее время находится на обочине дороги в волости Канепи.

Патрульные выехали проверить информацию и установили, что Каймар, местонахождение которого его родственникам было неизвестно с пятницы, возился рядом с машиной. К счастью, с мужчиной все в порядке и помощь ему не требуется.

Стражи правопорядка поблагодарили Меэлиса, который сообщил в Центр тревоги о стоящей у обочины машине.

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