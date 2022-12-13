ТВОРИ ДОБРО ⟩ Буран «Биргит» сплотил жителей Эстонии: случайные прохожие приходили на помощь попавшим в беду

Непогода сплотила многих людей. Один из администраторов популярной в Эстонии группы автолюбителей «EZ-дуны» Тимофей Кибизов рассказал Rus.Postimees, что в их сообществе среди участников давно принято предлагать друг другу помощь, но вчерашний день продемонстрировал особую сплоченность людей. «Участники группы волонтерили весь день, вытаскивали народ в Таллинне и за его пределами. Предлагали помощь прикурить, выдернуть. Я уже со счета сбился, сколько людей просили о помощи», – сообщил он.

Вчера соцсети пестрили не только призывами о помощи и обращениями тех, кто готов был безвозмездно протянуть руку помощи, но и душевными постами благодарности.

«Хочу от всей души поблагодарить отчаянного парня Игоря! Утром перед поворотом на Соодла улетела с дороги в поле со склоном. Застряла. Машина тяжелая, сама выехать не смогла, только зарылась еще глубже. Игорь на своем [грузовике] Scania не проехал мимо. Сделал все, чтобы меня вытащить. Это было нелегко. Но он не сдавался, пока не вытащил меня! Несмотря на погодные условия и очень сильный ветер! Спасибо большое тебе, Игорь! Побольше бы таких водителей на наших дорогах», – написала в понедельник в группе Светлана.

Галерея: непогода бушевала в Эстонии