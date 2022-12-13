Вчерашняя снежная буря «Биргит» стала причиной многих проблем: дома оставались без электричества, с космической скоростью множились ДТП, общественный транспорт массово застревал на дорогах, а люди оказывались в ловушке. Но в этом хаосе было и что-то светлое: по всей Эстонии неравнодушные люди приходили на помощь тем, кто попал в беду.
ТВОРИ ДОБРО ⟩ Буран «Биргит» сплотил жителей Эстонии: случайные прохожие приходили на помощь попавшим в беду
Непогода сплотила многих людей. Один из администраторов популярной в Эстонии группы автолюбителей «EZ-дуны» Тимофей Кибизов рассказал Rus.Postimees, что в их сообществе среди участников давно принято предлагать друг другу помощь, но вчерашний день продемонстрировал особую сплоченность людей. «Участники группы волонтерили весь день, вытаскивали народ в Таллинне и за его пределами. Предлагали помощь прикурить, выдернуть. Я уже со счета сбился, сколько людей просили о помощи», – сообщил он.
Вчера соцсети пестрили не только призывами о помощи и обращениями тех, кто готов был безвозмездно протянуть руку помощи, но и душевными постами благодарности.
«Хочу от всей души поблагодарить отчаянного парня Игоря! Утром перед поворотом на Соодла улетела с дороги в поле со склоном. Застряла. Машина тяжелая, сама выехать не смогла, только зарылась еще глубже. Игорь на своем [грузовике] Scania не проехал мимо. Сделал все, чтобы меня вытащить. Это было нелегко. Но он не сдавался, пока не вытащил меня! Несмотря на погодные условия и очень сильный ветер! Спасибо большое тебе, Игорь! Побольше бы таких водителей на наших дорогах», – написала в понедельник в группе Светлана.
Галерея: непогода бушевала в Эстонии
«Вчера в 17.30 в Клоога около дома на Ярве-теэ застряла: [машина Peugeot 508] села на пузо. Ни туда, ни сюда. Прохожие пробовали толкнуть, не вышло. Думала, все, останусь до весны. Вдруг подходят два молодых человека и предлагают помощь. Сначала тоже пытались вытолкать, но [машина] засела крепко. Тогда они подогнали свой автомобиль, зацепили тросом и вытащили меня. И я была не единственная, кому они помогли в этот день. Спасибо вам, ребята!» – написала сегодня Татьяна.
Снежный шторм стал настоящим вызовом и для водителей общественного транспорта. «Спасибо огромное всем водителям общественного транспорта. За выдержку, за профессионализм. За то, что доставили всех домой, не дали замерзнуть в этот безумный снежный день!» – поблагодарила Елена.
Видео: застрявший в снегу троллейбус
Дорожные условия были настолько тяжелыми, что многие автобусы и троллейбусы оказывались в снежном плену. Им на помощь также приходили неравнодушные люди.
«Огромное спасибо молодым людям, которые помогли вызволить автобус из снежного плена. И не только мой. Если бы не они, пришлось бы мне и другим водителям автобусов до поздней ночи ждать помощи. Дай бог им крепкого здоровья и счастья и удачи во всех их делах», – пишет Наталья.
@ridindirty1 Let us know if you need help in the comments #offroad #estonia #4x4 #jeep #wrangler #cherokee #xj #ranger #snowstorm #4x4help #tallinn ♬ Praise The Lord (Da Shine) (Durdenhauer Edit) - Durdenhauer & A$AP Rocky
«Застряла в Пяэскюла на автобусе-гармошке, диспетчер поставила в очередь на техподдержку. Понимаю, что сидеть до ночи. Подъехали ребята на джипах и вытащили, низкий вам поклон и лучики тепла в вашу карму, здоровья и благополучия на веки вечные», – пишет другой водитель автобуса, Натали.
Также в группе было опубликовано видео, как люди в Ласнамяэ толкают застрявший автобус.
Не весь застрявший общественный транспорт была возможность вытащить из снежного плена, но люди находили и другие способы поддержать водителей. «Спасибо огромное девушке, которая принесла вкусный горячий чай и бутерброды. Тронута до глубины души. Так уж получилось, что я застряла на гармошке в городе и не смогла пообедать, так как три часа ждала техничку. И вдвойне не повезло застрять второй раз на Линнамяэ. Благодарю вас, так как не знаю, когда я доберусь домой. Термос обязательно верну», – написала водитель автобуса Ирина.
«Хочу сказать огромное спасибо молодому человеку, который застрявшим в снегу на улице Паэ водителям автобусов раздавал небольшие пакетики с конфетами, очень было приятно, еще раз огромное спасибо от водителей автобусов!» – обратился Геннадий.
В понедельник утром в Таллинне на улице Пунане на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил пожилую женщину. Внук этой дамы также опубликовал пост благодарности: «Хочу выразить огромную благодарность людям, которые остались неравнодушными в данной ситуации и помогали моей бабушке чем могли. Она сейчас в больнице, некоторые проблемы есть, но самое главное, что она осталась жива. Очень приятно, что есть такие люди. Еще раз большое спасибо».
Также вчера в Палдиски случайный прохожий спас застрявшего в сугробе человека. «В 19.25 в Палдиски в сугробе нашли человека, который уже не мог двигаться. Бдительный прохожий заметил его и помог человеку добрать до дома», – сообщили в волостной управе Ляэне-Харью.