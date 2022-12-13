Центр крови ждет доноров с нулевой резус-отрицательной группой крови

Аве Леллеп, руководитель Центра крови PERH, призывает людей подумать о тех, чья жизнь зависит от донорской крови в это Рождество. «Наши запасы крови истощены до предела, но даже одна сдача крови может спасти жизни многих людей, поэтому вклад каждого донора сейчас крайне важен», - сказал Леллеп.

Центр крови приглашает доноров при первой же возможности сдать кровь в ближайшем центре сдачи крови. Желательно записаться на прием на сайте центра крови.

Где вы можете сдать кровь?

Эстония пуйестеэ, 1, в центре крови Südalinna по понедельникам и пятницам с 8:00 до 16:00, со вторника по четверг с 11:00 до 19:00.

В донорском центре Юлемисте, Валукоя 7, по понедельникам и со среды по пятницу с 9:00 до 17:00, по вторникам с 9:00 до 18:00.

В среду в Табасалу и в пятницу в культурном центре Раквере.

Приходя сдавать кровь, вы должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.