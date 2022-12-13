ID-карта или mobiil-ID: как нельзя будет голосовать на выборах в следующем году

В Эстонии вы можете участвовать в выборах, используя ID-карту или mobiil-ID. Осенью прошлого года Кристи Собак, специалист по связям с общественностью государственной избирательной службы, сообщила Õhtuleht, что Smart-ID не может быть использован для электронного голосования на выборах, так как это не документ, удостоверяющий личность, выдаваемый государством.

Она также добавила, что создание возможностей электронного голосования с помощью Smart-ID на выборах в Рийгикогу в 2023 году было вынесено на обсуждение.

Вопрос обсуждался, в том числе, 30 ноября на заседании Республиканской избрирательной комиссии Эстонии. К концу декабря будет готова техническая поддержка Smart-ID для системы электронного голосования, принятие которой может быть обсуждено Избирательной комиссией. Однако вопрос о введении Smart-ID комиссия обсудит только в апреле, так как комиссия не сочла оправданным изменение действующей системы голосования перед выборами в Рийгикогу.