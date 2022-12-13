Фото ⟩ Вторая кровавая разборка в Таллинне: убийца охранника предстал перед судом

В июле в полицию поступил вызов в общежитие на улице Академия, куда зашел мужчина, которого там быть не должно. Вскоре в Центр тревоги поступил новый звонок: «Охранника ударили ножом!» Согласно обвинению, ножевое ранение 69-летнему мужчине нанес Мамкичев, который также был задержан на месте происшествия в качестве подозреваемого.