Алексей Мамкичев (49) снова предстал перед судом за убийство, и в его кровавых деяниях вырисовывается определенная закономерность: сильное опьянение и конфликты в социальных домах. В этом году Мамкичева обвиняют в убийстве охранника таллиннского общежития на Академия-теэ.
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Фото ⟩ Вторая кровавая разборка в Таллинне: убийца охранника предстал перед судом
Вторая кровавая разборка в Таллинне: убийца охранника предстал перед судом
В июле в полицию поступил вызов в общежитие на улице Академия, куда зашел мужчина, которого там быть не должно. Вскоре в Центр тревоги поступил новый звонок: «Охранника ударили ножом!» Согласно обвинению, ножевое ранение 69-летнему мужчине нанес Мамкичев, который также был задержан на месте происшествия в качестве подозреваемого.
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