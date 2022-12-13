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Фото ⟩ Вторая кровавая разборка в Таллинне: убийца охранника предстал перед судом

Брита-Мария Алас
Вторая кровавая разборка в Таллинне: убийца охранника предстал перед судом
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Фото: Madis Veltman

Алексей Мамкичев (49) снова предстал перед судом за убийство, и в его кровавых деяниях вырисовывается определенная закономерность: сильное опьянение и конфликты в социальных домах. В этом году Мамкичева обвиняют в убийстве охранника таллиннского общежития на Академия-теэ.

В июле в полицию поступил вызов в общежитие на улице Академия, куда зашел мужчина, которого там быть не должно. Вскоре в Центр тревоги поступил новый звонок: «Охранника ударили ножом!» Согласно обвинению, ножевое ранение 69-летнему мужчине нанес Мамкичев, который также был задержан на месте происшествия в качестве подозреваемого.

В зале суда Мамкичев с особым вниманием рассматривал фотографии своей окровавленной жертвы и зазубренного ножа, наклонял голову то в одну, то в другую сторону. Затем он протер глаза и отвернулся от экрана.

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