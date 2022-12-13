Тяжелое ДТП с участием трех машин: в больницу доставлены четыре человека

В 8.20 в Центр тревоги поступило сообщение, что на четвертом километре дороги Курессааре-Сяаре произошло ДТП. «По предварительным данным, автомобиль Toyota Avensis, следовавший в направлении Насва, пошел на обгон едущей впереди машины Audi, но столкнулся с автомобилем Saab, который следовал в направлении Курессааре», – сказал BNS патрульный полицейского Курессаареского отделения полиции Валлен Ауг.

В результате столкновения Toyota и Saab получила повреждения и обгоняемая Audi. В аварии серьезно пострадал 18-летний молодой человек, который был за рулем Saab, и скорая помощь доставила его в больницу.

Также были доставлены в больницу для проверки состояния здоровья 55-летний водитель Toyota Avensis, его 54-летний пассаж, а также и 18-летний пассажир Saab. Водитель Audi и его пассажир не пострадали.