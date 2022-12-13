Российское руководство осознает, что для него ситуация становится только хуже, считает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Россия теряет более батальона в день. Отмена путинского телемарафона – серьезный знак
Активность российских атак вчера несколько усилилась, но Силам обороны Украины удалось их нейтрализовать. Ежедневные потери русских очень высоки – более одного батальона. Поэтому можно утверждать, что с точки зрения Украины бои на истощение проходят успешно. Запас мобилизованных быстро истощается.
У Сватово российские войска вчера предприняли еще несколько попыток контратак. Очень точной и подтвержденной информации не хватает, но можно с уверенностью сказать, что российской стороне не удалось оттеснить украинцев. Есть основания полагать, что украинские войска продолжили спокойное продвижение, а потери российской стороны в боях последних дней очень велики. Российские войска стараются сосредоточить здесь больше резервов.
В направлении Севердоенцка русские войска предприняли более активные контратаки как со стороны Кременной, так и со стороны Лисичанска, но о результативности данных действия ничего не известно. У Кременной Украина скорее сохранила инициативу и медленно приближается к городу через лес.
Под Бахмутом российское командование старается держать темп атак, бои идут тяжелые, но оборона Украины справляется. Здесь несколько позиций постоянно идут рука об руку. Нет оснований полагать, что Украина не сможет контратаковать в случае необходимости.
В районе Донецка темпы российских атак ниже, но попытки атаковать украинские позиции в пригороде Донецка в Авдеевке и Марьинке предпринимаются каждый день. О явном преимуществе речи пока не идет.
Также есть противоречивые сообщения о пригороде Угледара. С одной стороны, Россия пыталась возобновить здесь атаки на украинские позиции, но в итоге была вынуждена отступить. Существенных изменений в линии фронта не происходит, скорее каждая сторона пытается прочно перехватить инициативу.
На южном фронте Украина продолжает артиллерийским огнем атаковать российский тыл, и с каждым днем прибавляются точные попадания. Вчера также был разрушен мост под Мелитополем, что, безусловно, значительно осложняет логистику России в регионе. Тем самым украинская сторона создает условия для вывода российских войск из региона. Российская сторона также пытается получить контроль над островами Днепра. Впоследствии спецподразделения обеих сторон могут испытать там свои силы. Российские войска также продолжают строительство оборонительных сооружений в северной части Крыма.
Причины отмены путинского телемарафона
Вчера президент России Владимир Путин объявил, что отменяет свою традиционную встречу в формате телемарафона с журналистами. Это было самое важное стратегическое коммуникационное мероприятие российского президента, которое он использует для формулирования политики и тактики в самых разных областях.
И это несмотря на то, что известно, что встреча была постановочной, а вопросы подготовлены заранее. В формате этого мероприятия Путин может объяснять темы в свободной форме, вне рамок официального протокола.
Этот часовой прямой эфир на телевидении, безусловно, можно считать сильной стороной российского президента и самой важной пиар-кампанией года. Понятно, что эту встречу с журналистами так просто не отменишь. Российский президент точно не боится вопросов журналистов.
В то же время нет оснований полагать, что российская администрация утратила контроль над информационным пространством или публикациями в прессе. Можно предположить, что ощущаются риски в объяснении ситуации c войной в Украине. Особенно в случае обсуждения перспектив войны в контексте возможной новой мобилизации.
В общем, это очень серьезный признак того, что российское руководство видит, что дела у него идут плохо. При этом можно ожидать, что в качестве одной из реакций вновь начнут высказывать предположения об ухудшении здоровья президента России.
Поставки оружия продолжаются
Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько дней подряд выступает с призывом к миру. Эти сообщения никоим образом не говорят о намерении Украины уступить свою территорию или прекратить войну до освобождения Украины. Таким образом, эта информация предназначена не для внутренней аудитории Украины, а для лиц, принимающих решения в мире в целом. Ведь это кому-то нужно.
Зеленский, виртуально участвовавший во встрече лидеров «большой семерки», в любом случае может быть доволен тем, что поставки оружия в Украину продолжатся. Но, к сожалению, Украина пока не получает все необходимое вооружение с достаточной скоростью.