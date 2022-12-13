РАЙНЕР САКС ⟩ Россия теряет более батальона в день. Отмена путинского телемарафона – серьезный знак

Активность российских атак вчера несколько усилилась, но Силам обороны Украины удалось их нейтрализовать. Ежедневные потери русских очень высоки – более одного батальона. Поэтому можно утверждать, что с точки зрения Украины бои на истощение проходят успешно. Запас мобилизованных быстро истощается.

У Сватово российские войска вчера предприняли еще несколько попыток контратак. Очень точной и подтвержденной информации не хватает, но можно с уверенностью сказать, что российской стороне не удалось оттеснить украинцев. Есть основания полагать, что украинские войска продолжили спокойное продвижение, а потери российской стороны в боях последних дней очень велики. Российские войска стараются сосредоточить здесь больше резервов.

В направлении Севердоенцка русские войска предприняли более активные контратаки как со стороны Кременной, так и со стороны Лисичанска, но о результативности данных действия ничего не известно. У Кременной Украина скорее сохранила инициативу и медленно приближается к городу через лес.

Под Бахмутом российское командование старается держать темп атак, бои идут тяжелые, но оборона Украины справляется. Здесь несколько позиций постоянно идут рука об руку. Нет оснований полагать, что Украина не сможет контратаковать в случае необходимости.

В районе Донецка темпы российских атак ниже, но попытки атаковать украинские позиции в пригороде Донецка в Авдеевке и Марьинке предпринимаются каждый день. О явном преимуществе речи пока не идет.