Вчерашняя метель вывела на улицы Таллинна 200 машин технического обслуживания, и уборка и сметание снега и противобуксовочные работы продолжаются круглосуточно.
В Таллинне работы по расчистке снега будут продолжаться круглосуточно, пока ситуация не нормализуется
По словам вице-мэра Владимира Света, потребуется некоторое время для устранения последствий сильной метели, поэтому людям следует продолжать пользоваться общественным транспортом, а движение должно быть более осторожным, чем обычно. «Основные улицы Таллинна постоянно посыпаются солью, большинство маршрутов легкого движения, переходов и остановок общественного транспорта приведены в порядок. Количество выпавшего снега соответствует ожидаемому, но все еще значительное: в районах, подверженных обледенению, высота снежного покрова достигает метра, а в других частях Таллинна - 50-70 сантиметров», - сказал Свет.
Он сказал, что работы ведутся непрерывно, и вся имеющаяся техника для уборки улиц задействована. На центральных улицах работает 42 снегоуборочных машины с распределителем противогололедных материалов, на пешеходных и велосипедных дорожках - 55 тракторов, на второстепенных дорогах - 40 тракторов. Помимо этого, в работах задействовано 39 бригад ручной уборки.
Дорожные условия осложняются из-за сильного снегопада на внутриквартальных дорогах, где будет начата расчистка снега для восстановления проходимости. Партнеры районных управ делают все возможное, чтобы в ближайшее время привести внутриквартальные дороги в порядок. Просим горожан следовать временной организации движения и парковки, и при необходимости припарковать автомобиль в другом месте», - отметил Свет.
Расширены улицы и пешеходные и велосипедные дорожки, за сутки убрано 1080 кубометров снега. Работы продолжаются круглосуточно до тех пор, пока не будут достигнуты требуемые уровни состояния. Группа технического обслуживания из парка Кадриорг также была направлена для проведения работ по очистке от снега и скольжения на наиболее часто встречающихся в центре города тротуарах, внутригородских дорогах и парковках.
«Мы по-прежнему рекомендуем пользоваться общественным транспортом. Для тех, кто водит машину, пожалуйста, выбирайте соответствующую скорость и держите большую дистанцию, чем обычно. Мы также призываем людей, передвигающихся пешком, соблюдать осторожность, поскольку, несмотря на усилия сотрудников дорожной службы, на пешеходных и велосипедных дорожках может быть снег и скользко. За вчерашний день на проезжей части было разбросано около 241 тонны хлора и шесть тонн гранитного щебня на дорогах с легким движением», - сказал Свет.
Владелец недвижимости должен осуществлять противогололедную обработку, а также очищать от снега и льда тротуар, расположенный между участком недвижимости и проезжей частью. Исходя из Правил благоустройства города Таллинна, при желании владелец недвижимости может заказать эту услугу у города. Соответствующий договор можно заключить с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, если очищаемая пешеходная дорожка расположена вдоль магистрали, по которой передвигается общественный транспорт, или же с районной управой, если тротуар прилегает к внутриквартальной дороге района.
Жители Таллинна могут сообщить о недостатках или проблемах, связанных с обслуживанием улиц, по телефону городской помощи 14410.