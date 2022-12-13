В Таллинне работы по расчистке снега будут продолжаться круглосуточно, пока ситуация не нормализуется

По словам вице-мэра Владимира Света, потребуется некоторое время для устранения последствий сильной метели, поэтому людям следует продолжать пользоваться общественным транспортом, а движение должно быть более осторожным, чем обычно. «Основные улицы Таллинна постоянно посыпаются солью, большинство маршрутов легкого движения, переходов и остановок общественного транспорта приведены в порядок. Количество выпавшего снега соответствует ожидаемому, но все еще значительное: в районах, подверженных обледенению, высота снежного покрова достигает метра, а в других частях Таллинна - 50-70 сантиметров», - сказал Свет.

Он сказал, что работы ведутся непрерывно, и вся имеющаяся техника для уборки улиц задействована. На центральных улицах работает 42 снегоуборочных машины с распределителем противогололедных материалов, на пешеходных и велосипедных дорожках - 55 тракторов, на второстепенных дорогах - 40 тракторов. Помимо этого, в работах задействовано 39 бригад ручной уборки.

Дорожные условия осложняются из-за сильного снегопада на внутриквартальных дорогах, где будет начата расчистка снега для восстановления проходимости. Партнеры районных управ делают все возможное, чтобы в ближайшее время привести внутриквартальные дороги в порядок. Просим горожан следовать временной организации движения и парковки, и при необходимости припарковать автомобиль в другом месте», - отметил Свет.