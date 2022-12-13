Вт, 13.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Европа запускает метеорологический спутник нового поколения

BBC News Русская служба
Европа запускает метеорологический спутник нового поколения
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
BBC
Спутник весом почти 4 тонны выйдет на орбиту на высоте 36000 км над экватором.
Спутник весом почти 4 тонны выйдет на орбиту на высоте 36000 км над экватором. Фото: EUMETSAT

Во вторник вечером с европейского космодрома во Французской Гвиане ракета «Ариан» поднимет в небо новый европейский метеорологический спутник Meteosat-12. Он должен значительно расширить возможности ученых предсказывать внезапные сильные штормы.

Спутник будет вести наблюдения за погодой над Европой, Ближним Востоком и Африкой.

Это первый космический аппарат новой системы наблюдения за погодой стоимостью в несколько миллиардов евро, и возможно, важнейший европейский космический запуск года: Meteosat-12 заменит технологию более чем 20-летней давности.

«Шторм, обрушившийся на Германию, Нидерланды и Бельгию в прошлом году, когда погибло более 200 человек, – это трагедия, – говорит Фил Эванс, генеральный директор Eumetsat, межправительственной организации, управляющей европейскими метеорологическими спутниками. – Более точные, регулярные и актуальные наблюдения из космоса абсолютно необходимы для более точных прогнозов, которые помогут нам уменьшить и смягчить последствия этих экстремальных погодных явлений».

Европа отправила на орбиту свой первый метеорологический космический аппарат в 1977 году. Meteosat-12 – это спутник уже третьего поколения в этой серии.

Meteosat-12 будет передавать полную карту погоды в поле своего зрения каждые 10 минут – в полтора раза чаще, чем нынешние спутники. Он также сможет различать более мелкие объекты в атмосфере (до 500 метров в поперечнике) и делать это в более широком волновом спектре.

Национальные агентства прогноза погоды, такие как Метеорологическое бюро Великобритании и Метео-Франция, будут получать больше данных для анализа.

Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса Фото: Eumetsat

Одно из главных новшеств спутника – специальная камера для обнаружения молний. Метеорологи рассчитывают, что это поможет прогнозировать стремительно развивающиеся погодные катаклизмы и предупреждать о них, поскольку молнии обычно сопутствуют сильным порывам ветра, обильным осадкам и граду.

Ученые уже давно отслеживают молнии по их излучению в радиодиапазоне, но в основном это разряды из атмосферы в землю, а примерно 90% молний – это разряды внутри облаков, не доходящие до поверхности планеты.

«Новый спутник Meteosat – это революция, – считает Саймон Кио из Метеорологического бюро Великобритании. – Он даст нам гораздо больше информации об общем количестве молний. Это необходимо знать, если мы прогнозируем, например, вертолетные операции в Северном море. Аналогичным образом, если с самолетов выгружаются опасные материалы или пассажиры, мы должны знать, существует ли риск удара молнии».

Meteosat-12
Meteosat-12 Фото: AFP

В системе нового поколения в космосе одновременно будут находиться три метеоспутника.

В 2024 году будет запущен спутник для измерения температуры и влажности в атмосфере. А в 2026 – второй аппарат для прогнозирования погоды, что позволит получать полную картину погоды над Европой каждые две с половиной минуты.

Одновременно с этими аппаратами заказаны и три запасных спутника. Предполагается, что они проработают на орбите как минимум до 2040-х годов.

Точный прогноз погоды – штука недешевая. Государства-члены Европейского космического агентства заплатили за исследования и разработку спутников 1,4 млрд евро. А страны-участницы программы Eumetsat будут покрывать текущие эксплуатационные расходы, которые, как ожидается, составят 2,9 млрд евро.

Молния
Молния Фото: Getty Images

«Это долгий процесс, и в нем немало компромиссов, – говорит Пол Блайт, руководивший разработкой Meteosat-12 для ЕКА. – Для создания некоторых детекторов и оптических элементов на борту потребовалось шесть-восемь лет, от начального определения параметров до получения готового продукта и установки его на спутник. Затем нужно проверить всю систему. Это не быстрый процесс. Заказав стразу шесть спутников, мы сэкономим – если купить три или четыре, следующее поколение обойдется дороже».

4,3 млрд евро – это немалые деньги. Однако точные прогнозы погоды тоже приносят прибыль.

Они помогают снизить аварийность на дорогах, улучшить эффективность авиаперевозок и судоходства. Эту пользу для экономики аналитики оценивают в миллиарды евро ежегодно.

BBC
Ключевые слова
Наверх