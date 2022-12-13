Европа запускает метеорологический спутник нового поколения

Спутник будет вести наблюдения за погодой над Европой, Ближним Востоком и Африкой.

Это первый космический аппарат новой системы наблюдения за погодой стоимостью в несколько миллиардов евро, и возможно, важнейший европейский космический запуск года: Meteosat-12 заменит технологию более чем 20-летней давности.

«Шторм, обрушившийся на Германию, Нидерланды и Бельгию в прошлом году, когда погибло более 200 человек, – это трагедия, – говорит Фил Эванс, генеральный директор Eumetsat, межправительственной организации, управляющей европейскими метеорологическими спутниками. – Более точные, регулярные и актуальные наблюдения из космоса абсолютно необходимы для более точных прогнозов, которые помогут нам уменьшить и смягчить последствия этих экстремальных погодных явлений».

Европа отправила на орбиту свой первый метеорологический космический аппарат в 1977 году. Meteosat-12 – это спутник уже третьего поколения в этой серии.

Meteosat-12 будет передавать полную карту погоды в поле своего зрения каждые 10 минут – в полтора раза чаще, чем нынешние спутники. Он также сможет различать более мелкие объекты в атмосфере (до 500 метров в поперечнике) и делать это в более широком волновом спектре.

Национальные агентства прогноза погоды, такие как Метеорологическое бюро Великобритании и Метео-Франция, будут получать больше данных для анализа.

Вид на Землю из космоса Фото: Eumetsat