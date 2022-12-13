Согласно анализу системных операторов стран Северной Европы и Балтии, ближайшие дни в энергосистеме будут напряженными. Это, вероятно, будет означать высокую цену на электроэнергию, однако необходимость ограничения потребления со стороны системных операторов не должна возникать, сообщил Elering.
Риски энергокризиса остаются высокими: ближайшие дни будут напряженными для стран Северной Европы и Балтии
Напряженная ситуация в электроэнергетической системе региона в основном связана с одновременным выходом из строя нескольких крупных производственных мощностей в странах Северной Европы, а также в странах Балтии. Кроме того, на резерв производственных мощностей влияет и резкое снижение производства ветровых электростанций. При этом уровень потребления электроэнергии зимний, т.е. остается высоким.
В случае возникновения ограничений на рынке электроэнергии системные операторы смогут при необходимости использовать различные резервы для обеспечения устойчивости систем электроснабжения. Потребители электроэнергии могут внести свой вклад, сократив потребление электроэнергии в часы пик. В Эстонии потребление электроэнергии самое высокое утром с 8 до 12 часов и днем с 15 до 19 часов.
Как отчет Elering о безопасности поставок, опубликованный на прошлой неделе, так и более ранний анализ системных мощностей стран вблизи Балтийского моря показали, что, хотя производственных мощностей достаточно для покрытия пикового потребления зимой, риски энергетического кризиса, связанные с войной, начатой Россией в Украине, значительно повысились.
Это означает, что при совпадении нескольких событий с негативным влиянием могут возникнуть проблемы с безопасностью поставок. К таким обстоятельствам относятся, среди прочего, слабая ветреность в странах, граничащих с Балтийским морем, и накапливающиеся и остающиеся нерешенными аварии на производствах.