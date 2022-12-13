Риски энергокризиса остаются высокими: ближайшие дни будут напряженными для стран Северной Европы и Балтии

Напряженная ситуация в электроэнергетической системе региона в основном связана с одновременным выходом из строя нескольких крупных производственных мощностей в странах Северной Европы, а также в странах Балтии. Кроме того, на резерв производственных мощностей влияет и резкое снижение производства ветровых электростанций. При этом уровень потребления электроэнергии зимний, т.е. остается высоким.

В случае возникновения ограничений на рынке электроэнергии системные операторы смогут при необходимости использовать различные резервы для обеспечения устойчивости систем электроснабжения. Потребители электроэнергии могут внести свой вклад, сократив потребление электроэнергии в часы пик. В Эстонии потребление электроэнергии самое высокое утром с 8 до 12 часов и днем ​​с 15 до 19 часов.

Как отчет Elering о безопасности поставок, опубликованный на прошлой неделе, так и более ранний анализ системных мощностей стран вблизи Балтийского моря показали, что, хотя производственных мощностей достаточно для покрытия пикового потребления зимой, риски энергетического кризиса, связанные с войной, начатой ​​Россией в Украине, значительно повысились.