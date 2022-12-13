Пеэп Петерсон: финансирование ЕС услуг на рынке труда заканчивается

Согласно прогнозам, в следующем году взносы в фонд страхования по безработице составят 184,1 млн евро для трастового фонда работников и 99,1 млн евро для трастового фонда работодателей, государственный бюджет предоставит 561 млн евро, а Европейский социальный фонд, включая национальное софинансирование, 23,1 млн евро, сообщили в фонде страхования по безработице.

Расходы на выплаты страховых компенсаций, субсидий и услуг рынка труда в новом году составят 793,4 млн евро. По сравнению с текущим годом в следующем году увеличатся расходы, в первую очередь на поддержание работоспособности. В бюджете Кассы по безработице на предстоящий год запланировано 42,5 миллиона евро на развитие и обучение навыкам как соискателей работы, так и работников.

Председатель совета Кассы по безработице, министр здоровья и труда Пеэп Петерсон, касаясь бюджета и годового плана Кассы по безработице на предстоящий год, сказал, что совету предстоят стратегические решения. «В ситуации, когда средства Европейского союза для оказания услуг на рынке труда иссякают, в следующем году необходимо сделать важный выбор, чтобы в изменяющейся рыночной ситуации обеспечить адекватную поддержку как безработным, так и работающим людям», - подчеркнул Петерсон.