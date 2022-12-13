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Немецкие журналисты призвали Латвию вернуть лицензию «Дождю»

Deutsche Welle
Немецкие журналисты призвали Латвию вернуть лицензию «Дождю»
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Телеканал "Дождь"
Телеканал "Дождь" Фото: Zane Bitere/LETA

Немецкий союз журналистов (DJV) и Профсоюз работников сферы обслуживания Ver.di, в который также входят сотрудники СМИ, призвал власти Латвии вернуть лицензию на вещание телеканалу «Дождь», который после начала войны в Украине и закрытия в России переехал в Ригу и возобновил там вещание. «Свобода прессы универсальна, это касается и Латвии - вне зависимости от того, насколько велик страх перед соседней Россией», - заявил во вторник, 13 декабря, председатель DJV Франк Ибераль в Берлине, пишет Deutsche Welle.

В свою очередь глава Verdi Франк Вернеке назвал решение латвийского регулятора «актом произвола», который «явным образом противоречит фундаментальным ценностям Европейского Союза». В обеих организациях напомнили, что журналистам «Дождя» пришлось бежать из России, поскольку в этой стране им не разрешалось критически и независимо сообщать о происходящих событиях.

«Если теперь будет прервано вещание »Дождя« из Латвии, россияне лишатся одного из немногих оставшихся независимых и заслуживающих доверия источников информации», - отметил Вернеке. Он подчеркнул, что решение Риги соответствует интересам Кремля и не может одобряться никем в Европе.

Ситуация с «Дождем» в Латвии

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в начале декабря аннулировал лицензию российского телеканала «Дождь» на вещание «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». «Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убедилось, что руководство »Дождя« не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», - заявил глава регулятора Ивар Аболиньш. Он подчеркнул, что «законы Латвии должны соблюдать и уважать все».

Скандал разгорелся после того, как ведущий Алексей Коростелев оговорился в прямом эфире. Его фраза о том, что канал «смог помочь» мобилизованным россиянам «на фронте», была истолкована в буквальном смысле слова - как свидетельство содействия военной агрессии Москвы против Украины. Ранее NEPLP наложил на «Дождь» штраф в 10 тысяч евро за показанную в эфире карту с Крымом в составе России, а также употребление слов «наша армия» по отношению к вооруженным силам РФ. При этом NEPLP подчеркнул, что это уже не первая претензия к данному телеканалу.

«Дождь» считает обвинения «абсурдными»

Руководство «Дождя» назвало эти обвинения «несправедливыми и абсурдными» и заявило, что продолжит вещать на платформе YouTube. Против решения регулятора выступили, среди прочего, латвийские журналисты и европейские политикии правозащитники.

Телеканал «Дождь» был заблокирован в России через несколько дней после начала войны в Украине и, как и многие другие независимые СМИ, был вынужден прекратить работу. В июне стало известно, что «Дождь» получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали журналисты ряда независимых российских изданий. В июле телеканал объявил, что возобновляет вещание.

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