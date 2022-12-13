В конце ноября эстонский гонщик Отть Тянак ездил в Англию, чтобы испытать Ford Puma, на котором ездит команда M-Sport. Теперь ясно, что эстонец заключил с ними договор и в следующем сезоне будет стараться завоевать титул, находясь в составе этой команды. Но перед этим гонщик хочет как следует отдохнуть, поскольку позади достаточно сложный год в Hyundai.
Лучше хорошенько отдохнуть. В этом году Тянак больше не будет пробовать Ford Puma
Лучше хорошенько отдохнуть. В этом году Тянак больше не будет пробовать Ford Puma
«Для всех важно восстановить энергию, и первого января я проснусь полный энергии и мотивации, - сказал Тянак в интервью, данном Dirtfish. – Это даже важнее, чем несколько дней проб. Морально же тоже нужно быть готовым».
Тянак также добавил, что находится в предвкушении нового сезона. Как это можно сравнить с 12-ю прошлыми месяцами?
«Очевидно, что в каком-то смысле это ничем не отличается. Я знаю, какие вызовы меня ожидают, и я знаю, что вся команда поддерживает меня, чтобы дать мне для соревнований лучшее. Это станет вызовом, но я действительно жду этого", - ответил гонщик.
Ключевые слова