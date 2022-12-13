Лучше хорошенько отдохнуть. В этом году Тянак больше не будет пробовать Ford Puma

«Для всех важно восстановить энергию, и первого января я проснусь полный энергии и мотивации, - сказал Тянак в интервью, данном Dirtfish. – Это даже важнее, чем несколько дней проб. Морально же тоже нужно быть готовым».

Тянак также добавил, что находится в предвкушении нового сезона. Как это можно сравнить с 12-ю прошлыми месяцами?