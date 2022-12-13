Освобождение богатых от налогов и покупка пенсионных лет: в Эстонии задумывают пенсионную реформу

Как и в трудовой жизни, так и на пенсии: богатые пенсионеры становятся богаче, а бедные беднеют, согласно недавнему исследованию Министерства социальных дел.

Пенсионная система Эстонии перекошена: доля пенсионеров увеличивается с каждым годом, поэтому людям трудоспособного возраста сложно содержать их и в то же время воспитывать следующее поколение. В недавнем исследовании есть ряд предложений по улучшению ситуации, но некоторые из них смогут послужить только интересам наиболее состоятельных людей.