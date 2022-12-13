Пенсионная система Эстонии перекошена: доля пенсионеров увеличивается с каждым годом, поэтому людям трудоспособного возраста сложно содержать их и в то же время воспитывать следующее поколение. В недавнем исследовании есть ряд предложений по улучшению ситуации, но некоторые из них смогут послужить только интересам наиболее состоятельных людей.
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Освобождение богатых от налогов и покупка пенсионных лет: в Эстонии задумывают пенсионную реформу
Освобождение богатых от налогов и покупка пенсионных лет: в Эстонии задумывают пенсионную реформу
Последнее такое масштабное исследование пенсионной системы проводилось пять лет назад, и с тех пор многое изменилось: вторая пенсионная ступень стала добровольной, а стремительная инфляция заставляет политиков так же быстро повышать пенсии.
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