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Освобождение богатых от налогов и покупка пенсионных лет: в Эстонии задумывают пенсионную реформу

Лийна Лакс
Освобождение богатых от налогов и покупка пенсионных лет: в Эстонии задумывают пенсионную реформу
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Как и в трудовой жизни, так и на пенсии: богатые пенсионеры становятся богаче, а бедные беднеют, согласно недавнему исследованию Министерства социальных дел.
Как и в трудовой жизни, так и на пенсии: богатые пенсионеры становятся богаче, а бедные беднеют, согласно недавнему исследованию Министерства социальных дел. Фото: Madis Veltman

Пенсионная система Эстонии перекошена: доля пенсионеров увеличивается с каждым годом, поэтому людям трудоспособного возраста сложно содержать их и в то же время воспитывать следующее поколение. В недавнем исследовании есть ряд предложений по улучшению ситуации, но некоторые из них смогут послужить только интересам наиболее состоятельных людей.

Последнее такое масштабное исследование пенсионной системы проводилось пять лет назад, и с тех пор многое изменилось: вторая пенсионная ступень стала добровольной, а стремительная инфляция заставляет политиков так же быстро повышать пенсии.

Как могла бы происходить покупка пенсионных лет

Недостающие пенсионные годы1 год5 лет
Стоимость приобретения стажа1402 €7008 €
Дополнительная пенсия в месяц, если вы зарабатываете...  

...минимальную заработную плату

€63

€57
...среднюю заработную плату€89€76
...в 2 раза больше средней заработной платы

€133

€107

Дополнительная пенсия в течение времени жизни на пенсии, если вы зарабатываете...

  
...минимальную заработную плату€15207€13795
...среднюю заработную плату€21430 €18240
...в 2 раза больше средней заработной платы€31803€25650
Выгода, если вы зарабатываете...  
...минимальную заработную плату€13805€6787
...среднюю заработную плату€20029€11232
...в 2 раза больше средней заработной платы€30402€18642
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