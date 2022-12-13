Молодежь в Европе больше всего беспокоит экология, молодежь в Эстонии – психическое здоровье

Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен объявила 2022 год Европейским годом молодежи. На прошлой неделе на заключительном мероприятии года в Брюсселе были рассмотрены голоса и идеи молодых людей. В общей сложности на платформе было зарегистрировано более полутора тысяч сообщений. Идеями и видением можно было поделиться в девяти различных категориях: европейские ценности; искусство и культура; цифровые технологии; образование и учебная мобильность; занятость; низовые проблемы; здоровье, благополучие и спорт; инклюзия; молодежь и мир.

Молодежь из разных стран разместила больше всего сообщений о европейских ценностях и зеленых проблемах. По словам Кадри Коорти, руководителя отдела молодежной информации в Департаменте образования и молодежи, образование и психическое здоровье были темами, которые нашли наибольший отклик у молодых людей в Эстонии.

«Эпоха коронавируса вызвала проблемы с психическим здоровьем, и молодые люди в Эстонии были готовы немедленно говорить о них. Несмотря на то, что корона отступила, этот вопрос по-прежнему актуален из-за войны в России и Украине. Молодые люди активно поднимают этот вопрос, например, на молодежном информационном портале Teeviit, и вопросы в этой области обязательно дойдут до лиц, принимающих решения», - сказал Коорт.

Европейская комиссия подсчитала, что этим мероприятиям охвачено не менее 150 000 000 молодых людей. Заметность молодежных программ и политики в рамках Года значительно возросла. Также признается, что молодые люди все чаще участвуют в разработке политики, вносят свой вклад, высказывают свое мнение, делают так, чтобы их идеи, мысли и голос были услышаны.