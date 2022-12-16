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Фото ⟩ Кризис бьет по кошельку: жителям Эстонии предлагают покупать зимние куртки в рассрочку

София Солдатенко
, reporter
Кризис бьет по кошельку: жителям Эстонии предлагают покупать зимние куртки в рассрочку
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Рекламный баннер предлагает купить зимнюю куртку в рассрочку.
Рекламный баннер предлагает купить зимнюю куртку в рассрочку. Фото: Екатерина Чернова

Кажется, кризис добрался и до рекламы: если раньше жителям Эстонии скорее предлагали бы купить в рассрочку дорогую технику, сейчас массово тиражируется возможность приобрести по частям зимнюю куртку. Соответствующие рекламные баннеры появились на улицах Таллинна.

Специалист по рекламе и маркетингу Константин Бурый рассказал Rus.Postimees, что как такового тренда, что рекламодатели повально стали делать акцент на снижении уровня благосостояния населения нет. «В рекламе стараются сильно не затрагивать вопрос кризиса, скорее все идет более-менее своим чередом. Началась предрождественская суета и многие рекламодатели хотят показать свой бренд или продукт, – говорит он. – Разумеется, рекламодатели и предприниматели знают, что происходит в стране и что покупательская способность снижается, но в данный момент это нивелируется скидками».

Констатин Бурый.
Констатин Бурый. Фото: личный архив
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