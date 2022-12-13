Причина увеличения счета за отопление может быть самой неожиданной

«Все системы отопления требуют технического обслуживания. Сколько и что именно нужно обслуживать, зависит от типа и особенностей отопительной системы и оборудования. Если система отопления не проходит вовремя соответствующее техническое обслуживание и больше не работает должным образом, это также может привести к увеличению расходов на отопление», – сказал менеджер по продажам ABC Kliima Индрек Блауберг.

Он отметил, что все котлы, работающие на ископаемом топливе, должны обслуживаться ежемесячно или еженедельно.

«В зависимости от качества топлива отопительный прибор может нуждаться в обслуживании даже еженедельно. Также для каминов, печей и дровяных котлов техническое обслуживание проводится еженедельно в течение отопительного сезона, и периодическая чистка дымоходов также может быть включена в работы по обслуживанию», – добавил Блауберг.

Он подчеркнул, что зачастую отопительные приборы не обслуживаются много лет, а потом люди удивляются, когда счета постоянно растут. «Существует прямая зависимость между регулярностью обслуживания и суммой счетов за отопление. Это нельзя недооценивать», – сказал Блауберг.

Тепло должно поступать в систему отопления без потерь