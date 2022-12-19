КРАХ ГОДА ⟩ Иван Турыгин и Сергей Потапенко: афера масштаба голливудского блокбастера

Деятельность бизнесменов началась с продажи техники для «добычи» криптовалюты. Затем они создали компанию по схеме Понци: предлагали людям инвестировать в криптомайнинг, то есть арендовать мощности для майнинга, вместо их покупки. В 2017 году предприниматели решили основать цифровой банк, в который также активно предлагали вкладывать деньги криптоэнтузиастам со всего мира. Все бы ничего, однако форумы кишели жалобами, а в полицию поступали заявления: людей развели.

Чтобы легализовать доход, предприниматели скупали недвижимость, машины, выводили деньги на банковские счета по всему миру. Но не всегда бизнесмены тратили деньги лишь на себя: например, в 2019 году Турыгин и Потапенко пожертвовали 25 тысяч Раймонду Кальюлайду перед выборами в Европарламент. Также они спонсировали Йыхвиский футбольный клуб «Феникс», а в начале пандемии вложились в покупку ультразвукового сканера для Ида-Вируской больницы.

В задержании Турыгина и Потапенко приняли участие 100 полицейских из Эстонии и США, а их дело назвали одним из крупнейших случаев мошенничества в Эстонии, оценив размер ущерба в 575 млн евро. Если криптомиллионеров признают виновными, им грозит по 20 лет лишения свободы.