Академия МВД организует для абитуриентов бесплатные курсы эстонского языка

Академия МВД Эстонии приглашает абитуриентов, для которых эстонский не является родным языком, на курсы подготовки к сдаче теста по эстонскому языку.

«При поступлении в Академию МВД каждому абитуриенту, для которого эстонский не является родным языком, необходимо сдать вступительный тест по эстонскому языку. Языковой центр академии предлагает всем кандидатам, поступающим в академию, для успешной сдачи теста пройти подготовительные курсы в Ида-Вирумаа. В нашем учебном заведении может учиться любой эстонский гражданин вне зависимости от его родного языка, и мы хотим создать наилучшие условия для его успешного дальнейшего обучения в академии», – поясняет проректор по учебной работе Ингрид Ветка.

Курс начнется 25 января как в формате контактного обучения в Нарве, так и в режиме онлайн-обучения на платформе Zoom для кандидатов, проживающих за пределами Нарвы. Курс рассчитан на 50 академических часов и является бесплатным для всех участников.

По окончании курса кандидату будет предоставлена возможность сдать вступительный тест по эстонскому языку, и в случае положительного результата ему не нужно будет проходить повторное тестирование в академии.

Академия МВД Эстонии готовит спасателей и диспетчеров спасательных служб, служащих полиции и погранохраны, тюремных служащих, налоговых и таможенных инспекторов, специалистов высокого уровня в области внутренней безопасности по программам профессионального, высшего и магистерского образования.