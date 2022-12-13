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Академия МВД организует для абитуриентов бесплатные курсы эстонского языка

rus.postimees.ee
Академия МВД организует для абитуриентов бесплатные курсы эстонского языка
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Здание Академии МВД в Нарве.
Здание Академии МВД в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Академия МВД организует для абитуриентов-неэстонцев бесплатные курсы подготовки к сдаче теста по эстонскому языку.

Академия МВД Эстонии приглашает абитуриентов, для которых эстонский не является родным языком, на курсы подготовки к сдаче теста по эстонскому языку.

«При поступлении в Академию МВД каждому абитуриенту, для которого эстонский не является родным языком, необходимо сдать вступительный тест по эстонскому языку. Языковой центр академии предлагает всем кандидатам, поступающим в академию, для успешной сдачи теста пройти подготовительные курсы в Ида-Вирумаа. В нашем учебном заведении может учиться любой эстонский гражданин вне зависимости от его родного языка, и мы хотим создать наилучшие условия для его успешного дальнейшего обучения в академии», – поясняет проректор по учебной работе Ингрид Ветка.

Курс начнется 25 января как в формате контактного обучения в Нарве, так и в режиме онлайн-обучения на платформе Zoom для кандидатов, проживающих за пределами Нарвы. Курс рассчитан на 50 академических часов и является бесплатным для всех участников.

По окончании курса кандидату будет предоставлена возможность сдать вступительный тест по эстонскому языку, и в случае положительного результата ему не нужно будет проходить повторное тестирование в академии.

Академия МВД Эстонии готовит спасателей и диспетчеров спасательных служб, служащих полиции и погранохраны, тюремных служащих, налоговых и таможенных инспекторов, специалистов высокого уровня в области внутренней безопасности по программам профессионального, высшего и магистерского образования.

Регистрация открыта до 15 января.

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