Дорога как каток: автомобиль вылетел в кювет и приземлился на крышу

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, сегодня около 12.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Хутита в волости Выру автомобиль Honda вылетел с дороги, перевернулся и приземлился на крышу.

Водитель рассказал, что на скользкой дороге машина при повороте начала вилять, из-за чего поездка завершилась в кювете. Скорая помощь доставила пассажира в больницу для проверки состояния здоровья, водитель не пострадал.