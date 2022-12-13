Автомобиль, который начал вилять на скользком повороте, оказался в кювете, колесами к небу.
Дорога как каток: автомобиль вылетел в кювет и приземлился на крышу
Дорога как каток: автомобиль вылетел в кювет и приземлился на крышу
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, сегодня около 12.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Хутита в волости Выру автомобиль Honda вылетел с дороги, перевернулся и приземлился на крышу.
Водитель рассказал, что на скользкой дороге машина при повороте начала вилять, из-за чего поездка завершилась в кювете. Скорая помощь доставила пассажира в больницу для проверки состояния здоровья, водитель не пострадал.
Полиция просит всех быть предельно бдительными и осторожными при передвижении в сложных погодных и дорожных условиях. Особого внимания требуют перекрестки и выезд со второстепенной дороги на главную дорогу. Дороги скользкие, а тормозной путь увеличивается.
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