Во вторник, 13 декабря, немецкие следователи провели обыски в домах нескольких членов климатической группы Leztze Generation, обвинив их в поддержке «преступного сообщества».
Полиция провела обыск в домах активистов, обливших картину Моне картофельным пюре
Обыски были проведены в одиннадцати местах по всей стране, сообщила прокуратура Нойруппина, Бранденбург.
Расследование касается апрельской акции протеста, в ходе которой активисты остановили подачу топлива в нефтепроводы. Это в том числе повлияло на работу нефтеперерабатывающего завода PCK в городе Шведт.
Карла Хинрихс, пресс-секретарь Leztze Generation, в Твиттере подтвердила, что обыск прошел в том числе и в ее собственной квартире.
Она отметила, что «страшно, когда полиция роется в твоем шкафу», но уверенно добавила: «Думаете, это нас остановит?»
Как сообщили сами Leztze Generation, в ходе рейда, организованного в шесть утра, были конфискованы электронные устройства и плакаты.
Активисты климатической группы в последние недели блокировали движение на автомагистралях, в городах и аэропортах, а также приклеивали себя к известным картинам в музеях.
Канцлер Олаф Шольц раскритиковал их, в ноябре заявив, что блокировка аэропорта Берлина «не только непонятна, но и чрезвычайно опасна». Он также добавил, что «не понимает, как порча произведений искусства помогает климату».