Полиция провела обыск в домах активистов, обливших картину Моне картофельным пюре

Обыски были проведены в одиннадцати местах по всей стране, сообщила прокуратура Нойруппина, Бранденбург.

Расследование касается апрельской акции протеста, в ходе которой активисты остановили подачу топлива в нефтепроводы. Это в том числе повлияло на работу нефтеперерабатывающего завода PCK в городе Шведт.

Карла Хинрихс, пресс-секретарь Leztze Generation, в Твиттере подтвердила, что обыск прошел в том числе и в ее собственной квартире.

Она отметила, что «страшно, когда полиция роется в твоем шкафу», но уверенно добавила: «Думаете, это нас остановит?»

Как сообщили сами Leztze Generation, в ходе рейда, организованного в шесть утра, были конфискованы электронные устройства и плакаты.

Активисты климатической группы в последние недели блокировали движение на автомагистралях, в городах и аэропортах, а также приклеивали себя к известным картинам в музеях.