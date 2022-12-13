Эстонская компания финансовых технологий Wise (ранее Transferwise) начала свою деятельность 11 лет назад, изначально предлагая денежные трансферы всего в двух валютах – в евро и британских фунтах. Рынок условия предприятия оценил так высоко, что уже в 2016 году Wise получила статус единорога – стоимость компании достигла миллиарда евро, в свою очередь старт на бирже в этом году сделал обоих основателей миллиардерами. Конечно, они достигли таких результатов не вдвоем. В данный момент у международного предприятия более 4000 сотрудников, в том числе и несколько латышей, пишет Rus.TVNET.

Одна из них – Мара Гробиня – рассказала онлайн-журналу KLIK, что изначально к переезду в Таллинн, чтобы работать в Wise, она была настроена скептически, однако призывает и других латышей использовать предоставляемые соседним государством возможности и получить опыт международной работы всего в нескольких часах езды от дома.

Мара в эстонском единороге Wise работает уже почти четыре года, и сейчас она – руководитель отдела платежных операций Wise с фокусом на Южную Азию. Полеты в кажущиеся нам экзотические страны сейчас являются частью ее быта – крупнейший фокус ее компании направлен на Индию, столь же активная работа ведется в Пакистане, Непале и Бангладеше. В свою очередь, во время нашего разговора она находилась в одном из базовых мест компании – в Сингапуре.

Нужно отметить, что жизнь за пределами Латвии для Мары не была чуждой и до работы в Wise, так как она изучала экономику в Германии. Латышка рассказывает, что после учебы у нее была возможность остаться в этой стране и работать в Мюнхене или Франкфурте, но она изначально решила вернуться в Латвию. Однако предложение работы от эстонского финансового технологического предприятия Wise изменило планы.