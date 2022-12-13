Посмотрите, куда вчерашняя метель принесла больше всего снега

На карте снежного покрова Агентства окружающей среды видно, что больше всего снега за сутки – 26 сантиметров – выпало на Рухну и на Сааремаа в Ууэ-Лывеле. Если еще в понедельник утром в 10 часов снежный покров на Рухну был толщиной 4 сантиметра, то во вторник – уже все 30. В Ууэ-Лыве 17-сантиметровый снежный покров стал толщиной 43 сантиметра, что делает его местом с самым большим количеством снега в Эстонии.

В Таллинне на дороги выпало 19 сантиметров снега – вчера утром, по данным Агентства окружающей среды, толщина снежного покрова была 16 сантиметров, а после метели стала 35 сантиметров в Виртсу, например. Выпавшего к утру вторника в Туду, в Ляэне-Вирумаа, снега было на сантиметр больше, а за сутки там прибавилось 17 сантиметров снега.

Данные Агентства по окружающей среде показывают, например, что снежный покров на Туулемяэ в Пыльваском уезде в течение дня оставался на уровне 29 сантиметров, а в Отепя – 32 сантиметра. При этом снежный покров даже уменьшился на четыре сантиметра в Выру и на три сантиметра в Валга.

Толщина снежного покрова утром 12.12 и 13.12 Источник: Агентство по охране окружающей среды.

Синоптик Кайро Кийтсак добавил в публикации в социальной сети, что в будущем можно ожидать сложных погодных условий, и что новых областей сильных осадков тоже можно ожидать – в среду и четверг, согласно погодным моделям.

«Из Скандинавии через Балтийское море в сторону Эстонии движется новый, но небольшой вторичный циклон, который усилит юго-западные и южные ветры, принесет более теплый воздух с моря (температура воздуха достигнет плюсовых значений во многих частях Западной Эстонии) и осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, возможен ледяной дождь. Опасность гололедицы велика!»

«Движение дождевых облаков происходит со стороны Балтийского моря через острова Западной Эстонии и Рижского залива на материк, это также вызывает метели. Кроме того, есть вероятность гроз», – сказал Кийтсак, добавив, что велика вероятность повторного возникновения ситуации, когда за сутки с неба выпадет несколько десятков сантиметров снега. Однако это в очень ограниченных областях, которые еще уточняются.