Эксперт: продавцы недвижимости преодолевают ценовое похмелье

«Если бы, например, этой весной кто-то выставил на продажу трехкомнатную квартиру в Ласнамяэ за 170 000 евро, маклеру это показалось бы относительно глупой, но все же не совсем безнадежной затеей. В сегодняшней рыночной ситуации телефон продавца после такой рекламы вряд ли зазвонит», — считает Рянк. Он добавил, что цены практически не изменились и сделки проходят на уровне, сравнимом с предыдущими месяцами, но фантастических ценовых запросов стало куда меньше.

«Покупка нового жилья — это всегда эмоциональное решение, поэтому при помощи умелого маклера и наличии удачи вы сегодня обязательно найдете на свою квартиру покупателя, у которого есть желание и финансовые возможности хорошо за нее заплатить. В то же время очевидно, что в ближайшее время втюхать такую же квартиру на 50-100 тысяч дороже не удастся», — сказал Рянк.