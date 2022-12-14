Эксклюзивное интервью ⟩ Юрис Юрашс: единственный европейский политик, который воюет в Украине

Это интервью пошло не по плану с самого начала. Полгода переписки и регулярных звонков привели меня в отчаяние. В какой-то момент я почти смирился с тем, что не смогу пообщаться с Юрисом Юрашсом, латвийским консервативным политиком и депутатом Сейма, который в марте 2022 года бросил все и уехал воевать на стороне ВСУ. Но в начале декабря Юрис приехал в родную Ригу на несколько дней. В офисе его друзей мы и смогли поговорить о нынешнем и будущем этой войны.
Я ожидал увидеть типичного политика из стран Балтии – спокойного, расчетливого, целеустремленного, который знает, чего хочет, и планомерно идет к своей цели. Но Юрис влетел в комнату со словами «Слава Украине!», а когда я привычно ответил «Героям слава!», потребовал начинать без предисловий.
– Юрис, что заставило политика из страны Европейского союза заняться столь небезопасным для жизни ремеслом?
– Война в Украине – это страшная несправедливость по отношению к украинскому народу. Желание помочь Украине, по-моему, должно быть у любого нормального человека. Еще в самом начале войны многие в Латвии искали любую возможность, чтобы помочь. Я тоже испробовал все доступные мне возможности, но в какой-то момент понял, что этого недостаточно. Я понимал, что должен делать больше, поэтому принял для себя решение ехать в Украину.
В какой-то момент я понял, что хочу вместе с украинцами бороться за свободу Украины с оружием в руках. Это решение мне далось как-то легко, и для меня большая честь воевать вместе с украинцами. Я не один такой, многие иностранцы приехали с горящим сердцем помогать Украине и ее народу. И, конечно, меня не покидает ощущение, что эта война – противостояние не только России и Украины. Если мы сумеем выиграть эту войну в Украине, есть шанс, что такой войны не будет у нас. Это моя внутренняя мотивация. Мне кажется, что я делаю важную и нужную работу.
– А разве парламентская работа не важна?
– Знаете, в первые дни полномасштабного вторжения мне все казалось каким-то мелким, неважным. Мы тут спорим из-за чего-то, ссоримся, и вдруг ты понимаешь, что все самое важное происходит в Украине. Если ты видишь, что кто-то кого-то избивает или, упаси Бог, насилует, как можно это не заметить или пройти мимо?
– Каким был ваш боевой путь за эти девять месяцев?
– Сначала мы были в Ирпене под Киевом. Наша задача состояла в том, чтобы не дать противнику окружить город. Когда противник вынужден был отойти, нас сразу же перебросили на восточный фронт. После этого мы были под Изюмом пять месяцев.
– Пять месяцев под Изюмом. Там, наверное, был ад…
– Ну, мы держали оборону в сложных условиях. Было много потерь. Но Бог вознаградил нас, и мы первыми зашли в Изюм. Это стало для нас своеобразным моральным подарком. В такие моменты ты понимаешь, что все эти жизни были отданы не зря. После Изюма мы пошли дальше на Лиман. Сейчас мы находимся условно на лиманском направлении. Там идут ожесточенные бои. Противник сконцентрировал на этом направлении очень большие резервы. Это касается как живой силы, так и техники. Сейчас уже холодает, и вскоре ситуация может стать очень динамичной. По крайней мере, обе стороны к этому готовятся.
– Будет чем воевать – будет и динамика, ведь так? Все же ждут западную помощь.
– Да, западное вооружение очень важно, но мне кажется большинство недооценивает, насколько важна помощь от них, от простых людей. Все эти дроны, пикапы, теплая одежда, окопные свечи, да и просто обычные письма от детей на передовую. Вы не представляете, насколько это мотивирует. Каждый человек, который помогает чем-то, приближает победу Украины. И это не просто громкие слова.
Я бы очень хотел поблагодарить волонтеров из Эстонии. Нам очень помогает Йоханна-Мария Лехтме из общественной организации «Слава Украине». Еще волонтер из Эстонии Ильмар, который также проводит с нами много времени. А также волонтеры из Латвии. Если бы не их помощь, нам было бы очень сложно. Сейчас там холодно, а до этого неделю шел дождь, вокруг грязь и холод. И мы отлично понимаем, какой может быть боевой дух у бойца, который замерз. При этом негде высушить одежду и обувь. И мы должны, я считаю, все вместе помогать. Когда руки и ноги в тепле – все остальное подтянется.
– Но вы же понимаете, что без западного вооружения Украина не сможет победить, сколько бы волонтеры ни ездили на передовую.
– Успех в этой войне в большой мере связан с тем, насколько весь остальной мир будет солидарен с народом Украины, с теми людьми, которые там, на фронте. Украинцы имеют такой боевой дух, что нет никакого сомнения, что они в этой войне победят. Да, необходимы оружие, боеприпасы. Но, для того чтобы это было быстрее и армия была более эффективна, необходимо то, с чем бойцы находятся на передовой. И это не только оружие и боеприпасы. От таких мелочей много что зависит в настоящее время.
– И все же: поступает ли западное вооружение в нужном объеме?
– У меня есть возможность сравнить, что было в марте и что сейчас. Я вам скажу, это просто небо и земля. Весной нам казалось, что у противника ресурс просто неисчерпаемый. На 10–20 артиллерийских выстрелов врага мы отвечали одним или двумя. Тогда мы были уверены, что выиграть эту войну будет очень сложно. Но какой-то паритет сил был быстро установлен благодаря высокому боевому духу украинской армии.
Украинцы имеют такой боевой дух, что нет никакого сомнения, что они в этой войне победят. Но кроме оружия и боеприпасов нужны мелочи, от которых многое зависит.
Моральное превосходство над противником было очевидным, хотя и воевать толком было нечем.
– А что изменилось с тех пор?
– Изменилось то, что мы видим, что западная помощь оказалась очень и очень эффективной. Ракетные системы «Хаймарс», ПВО, артиллерия. С другой стороны, фронт растянут настолько, что иногда, может быть, это не так заметно рядовым военным. Да, западной военной помощи все еще недостаточно, чтобы приыть всю гражданскую инфраструктуру, обеспечить безопасность мирных жителей. Сейчас Украина имеет столько оружия, чтобы мы могли держать оборону и медленно перемещаться вперед. Оружия дается столько, чтобы Украина постепенно вернулась к границам 2014 года. Хотя, возможно, это лишь мои размышления. Мне кажется, мы с вами являемся свидетелями большой игры, где на поле боя в Украине просто уничтожается военный потенциал России, спускается кровь.
Да, гибнет много украинцев, война приносит много горя, страдают мирные жители. Но, очевидно, такой подход к ведению войны имеет какую-то логику. В долгосрочной перспективе это выгодно и для всего цивилизованного мира, и для самой Украины. Это непросто сейчас принять, когда гибнут отцы, сыновья, братья, и каждая семья ощущает эту боль. Но, с другой стороны, если мы хотим, чтобы в будущем эта война уже никогда не повторилась, то этот путь все вместе мы должны пройти.
Я уверен, что ситуация на поле боя влияет на расклад сил в России. Но я реалист и не особо рассчитываю на простой народ. Инересно, что происходит в Кремле, в среде людей, которые борются за власть. Безусловно, они будут искать выход из этой ситуации, и он есть не у всех. У Путина уже нет выхода, он сам загнал себя в угол. Вот, к примеру, если взять бомбежки гражданских и энергетических объектов. Ведь это не наносит никакого вреда военным, только злит их еще больше. Так что это проявление слабости, когда нужно любой ценой достичь хоть какого-то ощущения успеха.
Посмотрите, на поле боя у них все плохо уже много месяцев подряд. Россияне отдают одну территорию за другой. Это не происходит просто так, каждый метр отвоеванной земли дается очень большой кровью. Но все-таки положительная динамика для украинской армии есть. Да, она не такая быстрая, как бы нам хотелось, но мы идем вперед.
– По-вашему, цивилизованный мир пытается приструнить такого хулигана мирового масштаба, как Путин?
– Да, это грубый хулиган, который всегда добивался своего лишь насилием и шантажом. Думаю, это основная причина, по которой мировое сообщество решило пойти против него. Кремль всегда работал как уголовный мафиозный режим. Что для них самый дешевый и эффективный способ расширения влияния? Это коррупция. Тебе хватает денег, чтобы купить политиков, политические партии, дать финансирование на предвыборные кампании. А потом ты просто используешь тех, кого купил, в своих интересах.
И когда мы видим, что кто-то не может определиться со своей позицией и пытается усадить Украину в нынешней ситуации за стол переговоров с Россией, то я сразу говорю: это не друг Украины. Кому сейчас нужна пауза на фронте, для кого она выгодна, чтобы можно было перегруппироваться, набрать дополнительный потенциал? Ответ очевиден – это Россия.
Кому сейчас нужна пауза на фронте, для кого она выгодна, чтобы можно было перегруппироваться, набрать дополнительный потенциал? Ответ очевиден – это Россия.
– Но как все-таки приструнить этого хулигана? Ведь мы же понимаем, что Украина не пойдет дальше своих границ. Россия откатится, наберет силы и нападет снова. Кроме того, мы же видели Хабаровск, который сколько ни ходил на протесты за своего губернатора, Путин просто не обратил на это внимания, легко проигнорировал.
– Российская элита сказочно богата. Виллы, яхты, дети учатся в самых престижных дорогих школах мира. Это может быть взаимовыгодная, скажем так, сделка: мы снимем с вас санкции, вы сможете снова торговать. Поэтому я думаю, что проблема Путина решается внутри элит. Но при этом я не настолько наивен, чтобы думать, будто Россия может поменяться по мановению волшебной палочки. Там люди веками жили в авторитарной системе, и я думаю, что многие просто не готовы к демократической форме правления государства. Наивно полагать, что все изменится за полгода или год.
– А может быть, весь цивилизованный мир просто изначально не осознает, что массовые убийства, геноцид чужих народов для России – это ее особые ценности? Европа все время пытается смотреть на этот народ сквозь призму верховенства права. Но мы же видим, что существуют такие государства, как КНДР или Сирия. В Африке многие народы бесконечно режут и убивают друг друга. Так просто получилось, что на свете есть два мира, и один живет прошлым, а другой – будущим, разве нет?
– Я совершенно согласен с тем, что западный мир столкнулся с дикарями, для которых жизнь человека ничего не стоит. Нам очень сложно принять, как они обращаются со своими же солдатами. Перед нами стоят эти мобилизованные вместе с зеками из ЧВК «Вагнер», жизнь тех и других даже их близким не всегда важна. В украинской армии жизнь человека – высшая ценность, тогда как российские генералы создают просто живой заслон из людей, чтобы притормозить наступление украинской армии.
Да, эти люди могут оказать какое-то сопротивление. Мы видим там порой отчаянных солдат, у которых шансы выжить в бою минимальные, даже если у них есть для этого все необходимое. Но это просто мясо – живой барьер. И я представляю, как они могут относиться к чужим, если они к своим относятся вот так.
– Ну, как мы уже убедились, эта тактика приносит свои плоды.
– Не может не принести, потому что такая тактика забирает ресурсы украинской армии. Необходимо приложить огромные усилия, чтобы это все перемолоть и пойти дальше. Украина отвоевывает свою землю, а тот, кто наступает, должен иметь больше ресурсов.
– Мне всегда было интересно, как иностранные бойцы коммуницируют с украинскими солдатами? Ведь многие из приехавших не то что украинского, но даже русского толком не знают.
– Все очень просто. Когда началась полномасштабная война, из-за границы стали возвращаться многие украинцы, чтобы защищать свою родину. Это обычные простые ребята. Они уже имеют определенные знания языков. Они работают как адаптеры для украинцев. По-своему это очень эффективно. Кроме того, когда ты находишься с определенной группой людей долгое время, постепенно начинаешь понимать их язык. Да, ты используешь максимально простой язык, но тебя все понимают.
Юрис Юрашс
• 1975 – родился в селе Буртниеки в семье будущего конезаводчика Яниса Юрашса.
• 1999 – окончил Латвийскую полицейскую академию со степенью бакалавра.
• 2007 – магистр Латвийской полицейской академии. • 2017 – член Новой консервативной партии.
• 2018 – избран в Сейм Латвии 13-го созыва по Курземскому округу.
• 2020 – председатель фракции Новой консервативной партии в Сейме и секретарь подкомитета уголовно-правовой политики Юридической комиссии.
• 2022 – сложил полномочия депутата Сейма Латвии и добровольцем уехал воевать на стороне ВСУ.