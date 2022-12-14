Эксклюзивное интервью ⟩ Юрис Юрашс: единственный европейский политик, который воюет в Украине

– Будет чем воевать – будет и динамика, ведь так? Все же ждут западную помощь.

– Да, западное вооружение очень важно, но мне кажется большинство недооценивает, насколько важна помощь от них, от простых людей. Все эти дроны, пикапы, теплая одежда, окопные свечи, да и просто обычные письма от детей на передовую. Вы не представляете, насколько это мотивирует. Каждый человек, который помогает чем-то, приближает победу Украины. И это не просто громкие слова.

Я бы очень хотел поблагодарить волонтеров из Эстонии. Нам очень помогает Йоханна-Мария Лехтме из общественной организации «Слава Украине». Еще волонтер из Эстонии Ильмар, который также проводит с нами много времени. А также волонтеры из Латвии. Если бы не их помощь, нам было бы очень сложно. Сейчас там холодно, а до этого неделю шел дождь, вокруг грязь и холод. И мы отлично понимаем, какой может быть боевой дух у бойца, который замерз. При этом негде высушить одежду и обувь. И мы должны, я считаю, все вместе помогать. Когда руки и ноги в тепле – все остальное подтянется.

Йохана-Мария Лехтме на передовой. Фото: Личный архив автора

– Но вы же понимаете, что без западного вооружения Украина не сможет победить, сколько бы волонтеры ни ездили на передовую.