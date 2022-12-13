На латвийско-белорусской границе продолжает расти давление нелегальной иммиграции

Cитуация на латвийско-белорусской зеленой границе (слабо охраняемый участок государственной границы – прим.ред.) обострилась уже с августа этого года, и пограничникам приходится регулярно пресекать незаконное пересечение границы гражданами третьих стран.

За прошедшие сутки незаконно пересечь границу пытались 38 человек, а всего в этом месяце было предпринято 349 попыток. В ноябре пограничники предотвратили попытки нелегального пересечения границы 429 лицами.

Как и прежде, погранохрана действует таким образом, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизнь людей: лицам, которым отказано в пересечении государственной границы, оказывается гуманитарная помощь, в том числе необходимая медицинская помощь.

Каждый случай рассматривается индивидуально, и в определенных обстоятельствах пересечение государственной границы разрешается по гуманитарным соображениям. За последние сутки таких случаев не было, но всего в этом месяце по гуманитарным соображениям принято 18 человек, в ноябре – 26 человек.

Принимая во внимание усиление давления нелегальной иммиграции, правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе, которая действует уже более года.

30 ноября начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс сообщил комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, что пограничники констатировали большое участие белорусских служб в организации потока нелегальных мигрантов.