ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Более половины жителей Эстонии считают, что мужчины занимают в обществе лучшее положение, чем женщины

По данным мониторинга гендерного равенства, оценка женщинами своего положения в обществе за последние двенадцать лет снизилась, в то время как мужчины также считают положение женщин в обществе лучше, чем когда-либо. С общим повышением осведомленности о гендерном равенстве женщины стали более критически относиться к своему положению и замечать неравное обращение.

На работе женщины чаще, чем мужчины, сталкиваются с неравным обращением в вопросах, связанных с заработной платой и рабочей нагрузкой. 50% женщин и 19% мужчин часто считают, что на них ложится слишком много работы по дому. 83% опрошенных согласны с тем, что, став свидетелем семейной ссоры, чреватой насилием, следует вмешаться. Со временем все больше людей отвечают на этот вопрос положительно.

«Исследование показывает, что, хотя мы потихоньку движемся к равноправному обществу и люди поддерживают принцип равных возможностей для женщин и мужчин, к сожалению, зачастую на практике это не отражается, – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Положительным изменением стал рост поддержки жителями страны нынешней системы родительских компенсаций. Теперь ими практически наравне пользуются и матери, и отцы. И все же для ускорения темпа изменений не только в теории, но и на практике, мы должны способствовать тому, чтобы каждый житель Эстонии понимал, в чем заключаются преимущества гендерно-равного общества и для него самого, и для страны в целом».