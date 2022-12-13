Более половины жителей Эстонии считают, что мужчины занимают в обществе лучшее положение, чем женщины, сообщила во вторник пресс-служба Министерства социальных дел.
ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Более половины жителей Эстонии считают, что мужчины занимают в обществе лучшее положение, чем женщины
По данным мониторинга гендерного равенства, оценка женщинами своего положения в обществе за последние двенадцать лет снизилась, в то время как мужчины также считают положение женщин в обществе лучше, чем когда-либо. С общим повышением осведомленности о гендерном равенстве женщины стали более критически относиться к своему положению и замечать неравное обращение.
На работе женщины чаще, чем мужчины, сталкиваются с неравным обращением в вопросах, связанных с заработной платой и рабочей нагрузкой. 50% женщин и 19% мужчин часто считают, что на них ложится слишком много работы по дому. 83% опрошенных согласны с тем, что, став свидетелем семейной ссоры, чреватой насилием, следует вмешаться. Со временем все больше людей отвечают на этот вопрос положительно.
«Исследование показывает, что, хотя мы потихоньку движемся к равноправному обществу и люди поддерживают принцип равных возможностей для женщин и мужчин, к сожалению, зачастую на практике это не отражается, – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Положительным изменением стал рост поддержки жителями страны нынешней системы родительских компенсаций. Теперь ими практически наравне пользуются и матери, и отцы. И все же для ускорения темпа изменений не только в теории, но и на практике, мы должны способствовать тому, чтобы каждый житель Эстонии понимал, в чем заключаются преимущества гендерно-равного общества и для него самого, и для страны в целом».
Одним из проявлений гендерного неравенства в Эстонии является разделение профессий на «мужские» и «женские», т. е. гендерная сегрегация. Помимо прочего, она воспроизводится и гендерными стереотипами в воспитании и образовании. По данным мониторинга, в воспитании мальчиков и девочек по-прежнему считаются важными разные навыки и качества, но в то же время доля универсальных навыков с течением времени несколько увеличилась.
Лишь немногим более половины опрошенных считают, что среди социальных работников и работников здравоохранения мужчин могло бы быть больше. Половина респондентов полагает, что в секторе информационно-коммуникационных технологий и других технических областях могло бы трудиться больше женщин. В то же время 63% жителей Эстонии уверены в том, что женщины не хуже мужчин справляются с должностями, требующими технических навыков, и этот процент со временем увеличивается.
Помимо горизонтальной сегрегации, в Эстонии проблемой является и вертикальная сегрегация, то есть нехватка женщин на руководящем уровне. Хотя 27% респондентов по-прежнему считают, что мужчины являются лучшими руководителями, чем женщины (мужчины отмечают это чаще, чем женщины), доля таких респондентов со временем снижается.
По данным мониторинга, за несколько лет отношение населения к сексуальным меньшинствам улучшилось, однако отношение к гендерным меньшинствам по сравнению с 2013 годом улучшилось крайне незначительно или не улучшилось вовсе. Оценка жителями Эстонии того, насколько общество толерантно к гендеру и сексуальным меньшинствам более критична, чем оценка личной толерантности, т.е. осведомленность людей об общественных установках не улучшилась.
Общественное мнение по вопросам гендерного равенства изучается в Эстонии с 2003 года.
Мониторинг гендерного равенства представляет собой исследование, проводимое по заказу Министерства социальных дел. Его цель – получить представление об отношении, опыте и поведении женщин и мужчин в различных областях, значимых с точки зрения гендерного равенства. Результаты мониторинга представляют собой комплексный обзор ситуации с гендерным равенством в Эстонии и изменений во взглядах и опыте населения с течением времени.
Опрос проводился Kantar Emor в период с 16.12.2021 по 27.01.2022. Всего в опросе участвовали 2147 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет. Заказчиком исследования выступило Министерство социальных дел, его реализация финансировалась норвежской программой грантов 2014–2021.