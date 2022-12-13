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Масштабный сбой: без электричества остались больница, магазин Maxima и другие здания

Анне Пыдер
, журналист
Масштабный сбой: без электричества остались больница, магазин Maxima и другие здания
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Кабинет врача. Фото иллюстративное.
Кабинет врача. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Согласно данным карты перебоев в подаче электроэнергии Elektrilevi, в настоящее время в городе Пайде наблюдается масштабное отключение электроэнергии: без электричества остались 1117 потребителей. Среди них Ярвамааская больница, магазин Maxima и несколько других предприятий и домохозяйств.

Главврач Ярвамааской больницы Кюльвар Манд пояснил, что больница действительно по большей части погрузилась во тьму. «Мы связались с электропредприятием, и там пообещали, что как только причина сбоя выяснится, больница будет в числе первых, кому вернут электроэнергию, – сказал он. – Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее».

Кюлварт Манд. 
Кюлварт Манд. Фото: Kristo Kivisoo
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