Согласно данным карты перебоев в подаче электроэнергии Elektrilevi, в настоящее время в городе Пайде наблюдается масштабное отключение электроэнергии: без электричества остались 1117 потребителей. Среди них Ярвамааская больница, магазин Maxima и несколько других предприятий и домохозяйств.
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Масштабный сбой: без электричества остались больница, магазин Maxima и другие здания
Масштабный сбой: без электричества остались больница, магазин Maxima и другие здания
Главврач Ярвамааской больницы Кюльвар Манд пояснил, что больница действительно по большей части погрузилась во тьму. «Мы связались с электропредприятием, и там пообещали, что как только причина сбоя выяснится, больница будет в числе первых, кому вернут электроэнергию, – сказал он. – Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее».