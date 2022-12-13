Масштабный сбой: без электричества остались больница, магазин Maxima и другие здания

Главврач Ярвамааской больницы Кюльвар Манд пояснил, что больница действительно по большей части погрузилась во тьму. «Мы связались с электропредприятием, и там пообещали, что как только причина сбоя выяснится, больница будет в числе первых, кому вернут электроэнергию, – сказал он. – Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее».