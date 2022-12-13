По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни продолжатся снегопады, морозы ожидаются до 18 градусов.
Одевайтесь теплее: снегопадами дело не кончится, грядут морозы
В ночь на четверг облачность разрядится, около полуночи снег и мокрый снег пройдут почти повсеместно, на островах вероятен дождь, велика опасность гололедицы! Осадки местами будут интенсивными, ожидается метель, к утру осадков понемногу будет становиться меньше.
Ветер юго-западный и южный, 5-11, порывами 16, на островах и побережье 9-15, порывами до 23 м/с, к утру ослабеет. Днем ожидается переменная облачность, снег и местами метель преимущественно в Западной и Юго-Восточной Эстонии. Ветер южных направлений, 4-9, до полудня на побережье порывами до 15 м/с, вечером на островах ветер переменный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, после полуночи станет холоднее, утром на материковой части страны 7-13 градусов мороза, а на побережье островов до 2 градусов тепла, днем на западе страны от нуля до 5 градусов мороза, на востоке 6-12 градусов мороза, после полудня на континенте температура воздуха станет стремительно понижаться.
В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам снег и туман. Ветер южных, на западе страны западных направлений, 1-7, на побережье до 11 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег и туман. Ветер преимущественно южных направлений, на островах переменных направлений, 1-7, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха ночью 9-15, местами до -18, на островах и западном побережье 1-7 градусов мороза, к утру потеплеет, днем 5-12 градусов мороза, на побережье островов местами -1.
В ночь на субботу ожидается облачная погода, местами небольшой снег, туман. Ветер южных, на востоке страны восточных направлений, 2-8 м/с. Днем облачно с отдельными прояснениями, по регионам небольшой снег, местами метели и туман. Ветер южных направлений, 2-8 м/с, на островах порывами 12 м/с, на востоке страны переменных направлений, 1-5 м/с, вечером на островах и западном побережье усилится юго-западный и южный ветер до 6-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 8- 12, на островах 2-7 градусов мороза, днем 8-12 градусов мороза, на островах 2-7 градусов мороза, вечером на островах температура воздуха понемногу будет повышаться.