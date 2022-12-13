Одевайтесь теплее: снегопадами дело не кончится, грядут морозы

В ночь на четверг облачность разрядится, около полуночи снег и мокрый снег пройдут почти повсеместно, на островах вероятен дождь, велика опасность гололедицы! Осадки местами будут интенсивными, ожидается метель, к утру осадков понемногу будет становиться меньше.

Ветер юго-западный и южный, 5-11, порывами 16, на островах и побережье 9-15, порывами до 23 м/с, к утру ослабеет. Днем ожидается переменная облачность, снег и местами метель преимущественно в Западной и Юго-Восточной Эстонии. Ветер южных направлений, 4-9, до полудня на побережье порывами до 15 м/с, вечером на островах ветер переменный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, после полуночи станет холоднее, утром на материковой части страны 7-13 градусов мороза, а на побережье островов до 2 градусов тепла, днем на западе страны от нуля до 5 градусов мороза, на востоке 6-12 градусов мороза, после полудня на континенте температура воздуха станет стремительно понижаться.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам снег и туман. Ветер южных, на западе страны западных направлений, 1-7, на побережье до 11 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег и туман. Ветер преимущественно южных направлений, на островах переменных направлений, 1-7, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха ночью 9-15, местами до -18, на островах и западном побережье 1-7 градусов мороза, к утру потеплеет, днем 5-12 градусов мороза, на побережье островов местами -1.