Смотрите, кто получил награду от президента в области образования

Премия присуждается лицу в возрасте 35 лет или моложе на момент подачи заявки, которое добилось выдающихся результатов в эстонском образовании в области преподавания, подготовки учебных материалов или продвижения образовательных инноваций.

В прошлом году Андрес Юур, председатель правления Научного центра AHHAA, организатор научных лагерей Rakett 69, и Рийво Йыги, дирижер Таллиннского полицейского оркестра и Эстонского молодежного духового оркестра, преподаватель музыкальных школ Вильянди, Нымме и Пылва, получили Премия президента в области образования в прошлом году. Йоана Йыгела, учитель химии гимназии Хуго Треффнера и учитель естествознания и химии Тартуской лютеранской школы Пеэтри, в прошлом году получила специальную награду в области естественно-математических предметов.