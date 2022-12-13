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Смотрите, кто получил награду от президента в области образования

Лоора-Элизабет Ломп
Смотрите, кто получил награду от президента в области образования
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11.10.2022, Таллинн. Президент Эстонской Республики Алар Карис посетил нас по случаю своего первого года пребывания в должности. В специальной программе Otse Postimehest, ведет программу Улла Лянтс.
11.10.2022, Таллинн. Президент Эстонской Республики Алар Карис посетил нас по случаю своего первого года пребывания в должности. В специальной программе Otse Postimehest, ведет программу Улла Лянтс. Фото: Madis Veltman

Сегодня в 14:00 в Кадриорге президент Алар Карис вручил награду Фонда культуры Президента Республики для молодых деятелей образования и специальную награду в области естественно-математических предметов.

Премия присуждается лицу в возрасте 35 лет или моложе на момент подачи заявки, которое добилось выдающихся результатов в эстонском образовании в области преподавания, подготовки учебных материалов или продвижения образовательных инноваций.

Премия молодому деятелю образования финансируется Bolt, а специальная награда молодому деятелю образования в области естественно-математических предметов поддерживается Центром развития Microsoft в Эстонии. Размер обеих наград составляет 5000 евро.

В прошлом году Андрес Юур, председатель правления Научного центра AHHAA, организатор научных лагерей Rakett 69, и Рийво Йыги, дирижер Таллиннского полицейского оркестра и Эстонского молодежного духового оркестра, преподаватель музыкальных школ Вильянди, Нымме и Пылва, получили Премия президента в области образования в прошлом году. Йоана Йыгела, учитель химии гимназии Хуго Треффнера и учитель естествознания и химии Тартуской лютеранской школы Пеэтри, в прошлом году получила специальную награду в области естественно-математических предметов.

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