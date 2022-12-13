Владислав Велижанин ⟩ Отдельная русская школа нежизнеспособна, образование на эстонском даст русской молодежи будущее в Эстонии

Времени для плавного перехода достаточно, нужно лишь грамотно им распорядиться

Оппозиция, думаю, согласна с необходимостью самого по себе перехода на эстоноязычное образование, ведь все возражения с ее стороны направлены исключительно на технические детали того, как это должно происходить. Три ключевых довода, которые оппозиция приводит в этом контексте: «поспешно», «нехватка учителей» и «качество образования». Давайте разберем их по порядку.

Достаточно ли десяти лет на то, чтобы интегрировать школы с русским языком обучения в существующую систему эстонских школ? Думаю, никто вам не сможет этого сказать, потому что это первая подобная реформа в нашей истории. Факт в том, однако, что это произойдет все-таки не завтра и не в следующем году, так что время на подготовку перехода есть; скорее, встает вопрос, насколько эффективно нам удастся это время использовать. В конце концов, эти сроки — решение политическое, и таким же политическим решением можно их при необходимости продлить, исходя из реального продвижения дел. Так стоит ли сейчас заламывать руки в спорах о том, что будет через 10 лет?