Нарушение прав или мера безопасности? Рийгикогу рассматривает законопроект о террористическом контенте

Регуляция, разработанная в сотрудничестве с гигантами социальных сетей, обязывает веб-хостинги удалять призывы к террористическим преступлениям.

По словам председателя комиссии Кристена Михала, в условиях продолжающейся гибридной войны стало еще яснее, что призывы к терроризму – это то, чему не должно быть места в публичном информационном пространстве демократических стран. «Законопроект гарантирует, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора и Департамент полиции безопасности могут более эффективно предотвращать поддержку терроризма, а также выявлять и останавливать виновных до того, как дело дойдет до пострадавших», – сказал Михал.

Он добавил, что Эстония ведет эту борьбу не одна – ЕС согласовал единые правила, которые поддерживаеют такие поставщики услуг веб-хостинга как Google, Facebook, Twitter и YouTube, а сотрудничество между странами организует Европол.

Вице-председатель Рене Кокк отметил, что при определении и удалении террористического контента необходимо обеспечить защиту свободы слова. «Жизнь в Эстонии должна быть безопасной, и любые провокации против Эстонии и попытки радикализации должны быть обнаружены как можно раньше. В то же время это действие должно быть пропорциональным, и мы не должны называть терроризмом мнения, отличные от общепринятых», – подчеркнул Кокк.

С поправками к Закону об услугах информационного общества и Закону об изменении Пенитенциарного кодекса законодательство Эстонии будет приведено в соответствие с постановлением ЕС, основной целью которого является улучшение сотрудничества с посредниками онлайн-контента. Среди прочего, чтобы усилить своевременное удаление террористического онлайн-контента, в их число входят онлайн-предприятия, НКО, общества и новостные порталы.

Террористическим считается контент, где кто-то подстрекает или прославляет совершение террористических актов, включая пропаганду деятельности групп или распространение подробных инструкций по совершению террористических актов. Регулирование касается только общедоступных веб-сайтов. Хостинг-провайдеры обязаны удалять или блокировать доступ к террористическому контенту в случае его обнаружения.

Кроме того, в Пенитенциарный кодекс будут внесены изменения, позволяющие привлечь к ответственности не только за публичные обращения, а также за публикации, сделанные, например, в модерируемых форумах и группах.