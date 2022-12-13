Фото из зала суда ⟩ Кая Каллас подала в суд на адвоката, который сравнил ее с Майлис Репс

Слова, которые привели к судебному иску, были произнесены Кересом 13 декабря 2021 года, то есть ровно год назад, в передаче «Sihik» на радио Kuku, где он защищал свою клиентку Майлис Репс, которую обвиняли в мошенничестве и присвоении. В передаче обсуждали день рождения Репс, который якобы был отпразднован на государственные деньги в ресторане Mon Repos.