НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ ⟩ Человечество может получить новый источник чистой и дешевой энергии

Водородная плазма в результате опытов подверглась воздействию самого большого в мире лазера, так эксперты воссоздали условия реакции синтеза на Солнце. На лазер подали 2,1 мегаджоуля, а в ходе синтеза ученые получили 2,5 мегаджоуля энергии.

Это было первый раз в истории, когда термоядерная реакция позволила выработать больше энергии, чем было потрачено на ее воспроизведение. Так, в 2021 году ученые получили только 70% от затраченных ресурсов.

На этот раз возврат энергии составил почти 120%. Как сообщили в Министерстве энергетики США, если опыты в рамках термоядерного синтеза подтвердят эффективность, мир ждет переворот в энергетике.