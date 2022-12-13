В США ученые Ливерморской национальной лаборатории совершили прорыв: впервые в результате термоядерного синтеза было получено больше энергии, чем было потрачено на запуск реакции, сообщает The Financial Times. Это открывает невероятные перспективы, в теории позволяя обеспечить человечество почти неисчерпаемым источником энергии.
НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ ⟩ Человечество может получить новый источник чистой и дешевой энергии
Водородная плазма в результате опытов подверглась воздействию самого большого в мире лазера, так эксперты воссоздали условия реакции синтеза на Солнце. На лазер подали 2,1 мегаджоуля, а в ходе синтеза ученые получили 2,5 мегаджоуля энергии.
Это было первый раз в истории, когда термоядерная реакция позволила выработать больше энергии, чем было потрачено на ее воспроизведение. Так, в 2021 году ученые получили только 70% от затраченных ресурсов.
На этот раз возврат энергии составил почти 120%. Как сообщили в Министерстве энергетики США, если опыты в рамках термоядерного синтеза подтвердят эффективность, мир ждет переворот в энергетике.
Еще с 1950-х годов прошлого века физики мечтали использовать термоядерный синтез для получения энергии, но прежде не получалось добыть больше энергии, чем затрачивалось на запуск реакции синтеза. Это могло бы стать альтернативой как обычным атомным электростанциям, работающим наоборот за счёт расщепления атомов, так и углеводородному топливу и, конечно, избавиться от вредных выбросов в атмосферу.