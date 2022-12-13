Российские агенты и хакеры в ЕС: Венгрия поддерживает шпионаж России?

У российских шпионов развязаны руки?

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ранее участвовавшие в IIB страны ЕС и НАТО - Болгария, Румыния, Чехия и Словакия - объявили о своем выходе из числа учредителей банка. Но Будапешт этого делать не стал.

Журналист-расследователь Саболч Паньи может перечислить множество случаев, когда российские спецслужбы действуют в Венгрии, а венгерские власти делают вид, что этого не замечают. Одним из примеров является экс-евродепутат от правоконсервативной партии «Йоббик» Бела Ковач по прозвищу «КГБела».

Он был разоблачен венгерским Управлением по защите конституции еще в апреле 2014 года, но обвинения в шпионаже в пользу России были предъявлены только в апреле 2017 года. И только осенью 2022-го Ковачу заочно (в последние годы он живет в России) был вынесен приговор - пять лет лишени свободы.

Российские хакеры прописались в сетях МИД Венгрии?

Расследование, проведенное Саболчем Паньи и его коллегами, также показывает, что российские хакеры неоднократно внедрялись в IT-сети и внутренние коммуникации министерства иностранных дел Венгрии, по крайней мере с 2012 года - а также после начала войны в Украине. Правительство в Будапеште никогда не подтверждало эти инциденты, но западные союзники Венгрии были хорошо осведомлены о такой активности. По этой причине они с большой осторожностью делились с Венгрией секретной информацией.