Борящийся с экономическими трудностями и сменивший руководителей HKScan – владелец Раквереского мясокомбианата и Tallegg – сообщил Хельсинкской бирже, что продает свой бизнес в странах Балтии.
Владелец Раквереского мясокомбианата и Tallegg продает свой бизнес
HKScan объявила о подписании договора о продаже подразделений в Эстонии, Латвии и Литве концерну Maag Grupp. Сумма сделки составляет 90 миллионов евро. Из них 20 миллионов условны и зависят от совместных результатов ближайших лет Maag Grupp и приобретенной мясной отрасли. Из фиксированных 70 миллионов евро 55 миллионов евро будут выплачены после завершения сделки, а оставшаяся часть –в течение следующих трех лет.
Согласно сообщению HKSCan для биржи, сделка должна быть завершена во второй половине 2023 года.
Одобрить сделку должны также Департаменты конкуренции Эстонии и Латвии.
Настоящими получателями прибыли Maag Grupp являются Айвар Саарма и Рональд Лепп.
Председатель совета Maag Grupp Рональд Лепп заявил Postimees, что не будет давать дополнительные комментарии по сделке до завтрашней пресс-конференции.
В биржевом заявлении HKSCan Лепп заявил, что покупка поможет Maag Grupp укрепить свои позиции и достичь полной синергии на балтийском рынке. «Это также поможет обеспечить лучшую продовольственную безопасность в турбулентные времена», – сказал Лепп.
В сентябре HKScan предупредил о плохих результатах и объявил об увольнении тогдашнего руководителя.
Временный председатель правления HKScan Юха Руохола подтвердил в заявлении, отправленном на биржу, что продажа предприятий в странах Балтии повысит прибыльность компании и укрепит ее баланс. Это также повысит эффективность предприятия и позволит лучше реализовать долгосрочную стратегию.
Балтийские производственные подразделения HKScan расположены в Эстонии в Раквере, Табасалу и Вийратси, а в Латвии – в Елгаве. Продукция предприятия продается в регионе под торговыми марками Rakvere, Tallegg, Rigas Miesnieks, Jelgava и Klaipedos Maistas.
В прошлом году доход от продаж балтийских подразделений достиг 170 миллионов евро, а убыток (EBIT) составил 5,4 миллиона евро. За три квартала этого года доход от продаж составил 143,6 млн евро, а убытки уже достигли 26,6 млн евро. Всего в концерне в трех странах работает почти 1500 человек.
Коммерческий директор HKScan Кристина Мустонен заявила в октябре, что высокие цены на электроэнергию поставили производителей продуктов питания в очень затруднительное положение, и если они не получат помощь от государства, мясо, произведенное в Эстонии, вскоре может исчезнуть с прилавков.
Maag Grupp — эстонский концерн пищевой промышленности, продукция которого продается под торговыми марками Tere, Farmi, Deary, Rannarootsi, Rannamõisa и Pouttu. Концерн работает в Эстонии, Финляндии и Польше, в компании работает почти 1000 человек. Доход концерна от продаж в прошлом году достиг 233 миллионов евро.