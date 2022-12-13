Владелец Раквереского мясокомбианата и Tallegg продает свой бизнес

HKScan объявила о подписании договора о продаже подразделений в Эстонии, Латвии и Литве концерну Maag Grupp. Сумма сделки составляет 90 миллионов евро. Из них 20 миллионов условны и зависят от совместных результатов ближайших лет Maag Grupp и приобретенной мясной отрасли. Из фиксированных 70 миллионов евро 55 миллионов евро будут выплачены после завершения сделки, а оставшаяся часть –в течение следующих трех лет.

Согласно сообщению HKSCan для биржи, сделка должна быть завершена во второй половине 2023 года.

Одобрить сделку должны также Департаменты конкуренции Эстонии и Латвии.

Настоящими получателями прибыли Maag Grupp являются Айвар Саарма и Рональд Лепп.

Председатель совета Maag Grupp Рональд Лепп заявил Postimees, что не будет давать дополнительные комментарии по сделке до завтрашней пресс-конференции.

В биржевом заявлении HKSCan Лепп заявил, что покупка поможет Maag Grupp укрепить свои позиции и достичь полной синергии на балтийском рынке. «Это также поможет обеспечить лучшую продовольственную безопасность в турбулентные времена», – сказал Лепп.

В сентябре HKScan предупредил о плохих результатах и ​​объявил об увольнении тогдашнего руководителя.

Временный председатель правления HKScan Юха Руохола подтвердил в заявлении, отправленном на биржу, что продажа предприятий в странах Балтии повысит прибыльность компании и укрепит ее баланс. Это также повысит эффективность предприятия и позволит лучше реализовать долгосрочную стратегию.