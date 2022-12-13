Видео ⟩ Таллинн оживает после бурана «Биргит»

Особенно сложная ситуация сложилась в районе Каламая, куда даже самая миниатюрная коммунальная техника попадала с трудом из-за узких улочек. Та же причина не давала возможность вывести собранный снег. Автомашины оказались в полном снежном плену, а потому большинство местных автомобилистов не смогли сегодня использовать свой личный транспорт.

Похожая картина наблюдалась и в районе Копли, но улицы и дворы здесь шире, а потому многие владельцы автотранспорта смогли самостоятельно выкопать автомобили и привычным способом добраться до работы. Но это касается лишь тех, кого не коснулись лавины снега от снегоуборочных машин, после работы которых, многие автомобили были засыпаны по самую крышу.