Непроходимые пешеходные дрожки, по крышу засыпанные снегоуборочной техникой автомобили, трехметровые горы во дворах многоэтажек. Снег, снег, снег - таковы последствия вчерашней стихии, которая обрушилась на Эстонию. Несмотря на круглосуточную работу снегоуборочной техники и активизм волонтеров квартирных товариществ и участников групп из социальных сетей, городские парковочные площадки, пешеходные дорожки и подъездные пути во дворы к утру были почищены лишь частично.
Видео ⟩ Таллинн оживает после бурана «Биргит»
Особенно сложная ситуация сложилась в районе Каламая, куда даже самая миниатюрная коммунальная техника попадала с трудом из-за узких улочек. Та же причина не давала возможность вывести собранный снег. Автомашины оказались в полном снежном плену, а потому большинство местных автомобилистов не смогли сегодня использовать свой личный транспорт.
Похожая картина наблюдалась и в районе Копли, но улицы и дворы здесь шире, а потому многие владельцы автотранспорта смогли самостоятельно выкопать автомобили и привычным способом добраться до работы. Но это касается лишь тех, кого не коснулись лавины снега от снегоуборочных машин, после работы которых, многие автомобили были засыпаны по самую крышу.
Самым благополучным районом оказался центр города. Уже с раннего утра было заметно, что борьба со вчерашним бураном здесь была на высоком уровне, однако и тут не обошлось без островков совершенно непроходимых ни для автомобилей, ни для пешеходов. Традиционно – это дворовые территории.