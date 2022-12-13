Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 13 декабря: учиться будем только на эстонском, украинская сказка в Раквере, где педагогам черпать мотивацию и дискотека на роликовых коньках
Сегодня в выпуске:
- Нынешняя правящая коалиция останется в истории своим решением о переходе на полностью эстоноязычное образование. Как к принятому накануне закону относятся его инициаторы, критики и сторонние наблюдатели?
- Эстонские вести: особый режим обслуживания дорог продлен до вечера, инструкция о том, как правильно собирать доказательства насилия в близких отношениях и запасы крови в донорских центрах снизились до критической отметки
- Учитель - тоже человек! Видные специалисты в сфере образования собрались в Таллинне, чтобы найти решения проблем мотивации учителей, отношения общества к педагогам и их самих к собственной работе.
- Новости в семь ознакомились с новым видом спортивно-развлекательной деятельности и поделятся знаниями со зрителями. Где и когда в Таллинне проходят массовые катания и дискотеки на роликовых коньках?
- По соседству с городом поселился злой дракон и требует приносить ему жертвы. Не правда ли, знакомая история, которая в 2022-м году получила новое значение. Премьеру спектакля по мотивам украинских сказок в Раквереском театре посетил наш региональный корреспондент
- Международная панорама: вопиющий случай коррупции в руководстве европейского парламента, снежный шторм в США и любопытная акула в лодке новозеландских рыбаков
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 13 декабря.