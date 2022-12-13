«Новости в 7» за 13 декабря: учиться будем только на эстонском, украинская сказка в Раквере, где педагогам черпать мотивацию и дискотека на роликовых коньках

Сегодня в выпуске:

- Нынешняя правящая коалиция останется в истории своим решением о переходе на полностью эстоноязычное образование. Как к принятому накануне закону относятся его инициаторы, критики и сторонние наблюдатели?

- Эстонские вести: особый режим обслуживания дорог продлен до вечера, инструкция о том, как правильно собирать доказательства насилия в близких отношениях и запасы крови в донорских центрах снизились до критической отметки

- Учитель - тоже человек! Видные специалисты в сфере образования собрались в Таллинне, чтобы найти решения проблем мотивации учителей, отношения общества к педагогам и их самих к собственной работе.

- Новости в семь ознакомились с новым видом спортивно-развлекательной деятельности и поделятся знаниями со зрителями. Где и когда в Таллинне проходят массовые катания и дискотеки на роликовых коньках?

- По соседству с городом поселился злой дракон и требует приносить ему жертвы. Не правда ли, знакомая история, которая в 2022-м году получила новое значение. Премьеру спектакля по мотивам украинских сказок в Раквереском театре посетил наш региональный корреспондент

- Международная панорама: вопиющий случай коррупции в руководстве европейского парламента, снежный шторм в США и любопытная акула в лодке новозеландских рыбаков