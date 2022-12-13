Спасательный департамент направил для помощи на острова пять гусеничных машин

Созванная региональная кризисная группа поддерживает связь с местными самоуправлениями, чтобы как можно быстрее реагировать в случае прерывания важных услуг. В помощь бригадам Elektrilevi на острова отправлены пять гусеничных машин. Сегодня Спасательный департамент в сотрудничестве с Ассоциацией добровольных пожарных дружин Тюри отправил на Сааремаа три гусеничных вездехода ARGO для устранения перебоев в подаче электроэнергии.

Кроме того, на Сааремаа доставлены три генератора для обеспечения электроснабжения зданий и возможности зарядки телефонов людей. Работу генераторов обеспечивают автоцистернами Спасательного департамента.

Спасательная команда Сааремаа имеет дроны для поиска неисправностей, что помогает составить более полную картину масштабов неисправностей. Привлекаются добровольные спасатели, которые проходят под электролиниями для выявления упавших на линии деревьев.

По состоянию на 17:00 почти 2800 домохозяйств на Сааремаа и 200 на Хийумаа все еще оставались без электричества.

Работы по уборке снега на островах будут продолжаться до позднего вечера. Самая сложная ситуация на дорогах небольших деревень, где снегоуборочные машины прибывают с опозданием. В результате людей просят не ездить на своих автомобилях по отдаленным дорогам без крайней необходимости. На Хийумаа затруднена проходимость дорог, особенно на полуострове Кыпу, но ситуация должна решится в кратчайшие сроки.

Сегодня утром на Сааремаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате лобового столкновения двух автомобилей в больницу были доставлены 4 человека. В связи с этим Спасательный департамент напоминает людям, что им следует продолжать соблюдать осторожность на дорогах и выбирать скорость движения, соответствующую дорожным условиям.