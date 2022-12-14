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ВИДЕО ⟩ В поселке под Таллинном закоронелых преступников превращают в порядочных людей

Kuuuurija
В поселке под Таллинном закоронелых преступников превращают в порядочных людей
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Андриас Лийват.
Андриас Лийват. Фото: Kuvatõmmised saatest/ Elu24 kollaaž

В сегодняшней передаче Kuuuurija мы расскажем историю с хорошим концом о том, как закоренелый преступник стал законопослушным человеком. Неужели такие вещи возможны благодаря НКО «Поселок надежды» (MTÜ Lootuse Küla)?

Андриас Лийват – человек, который шесть лет назад избил на глазах у своего трехлетнего сына отца семейства на улице Кюйни в Тарту. Андриас уже находился в розыске во время избиения, которое произошло на тартуской улице Кюйни. Его также обвиняли в угрозе убийством, избиении и грубом нарушении общественного порядка. Его также наказывали за совершение краж, а также за неоднократное вождение автомобиля без водительских прав. Случай на улице Кюйни фактически начался с того, что журналистка Катрин Луст была тем, кто вмешался в эту драку, а также помог поймать преступников. За это тогдашний министр внутренних дел Ханно Певкур даже вручил ей почетную грамоту.

Шесть лет назад ведущая гуляла по центру города около 18 часов вечера, когда услышала, как кричит маленький трехлетний мальчик. Она подбежала к ребенку и увидела его отца лежавшего рядом в луже крови. Самое поразительное, что люди проходили мимо кричащего ребенка на самой оживленной улице Тарту и не пришли ему на помощь. Пока редактор передачи остался помогать отцу, Луст позвонила в скорую и побежала через арку за преступниками. Полиции удалось поймать их. Это происшествие потрясло всех жителей Эстонии, а преступники, включая Андриаса, были осуждены.

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