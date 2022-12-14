ВИДЕО ⟩ В поселке под Таллинном закоронелых преступников превращают в порядочных людей

Андриас Лийват – человек, который шесть лет назад избил на глазах у своего трехлетнего сына отца семейства на улице Кюйни в Тарту. Андриас уже находился в розыске во время избиения, которое произошло на тартуской улице Кюйни. Его также обвиняли в угрозе убийством, избиении и грубом нарушении общественного порядка. Его также наказывали за совершение краж, а также за неоднократное вождение автомобиля без водительских прав. Случай на улице Кюйни фактически начался с того, что журналистка Катрин Луст была тем, кто вмешался в эту драку, а также помог поймать преступников. За это тогдашний министр внутренних дел Ханно Певкур даже вручил ей почетную грамоту.