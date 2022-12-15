ВИДЕО ⟩ Знаменитая эстонская писательница еле сводит концы с концами и рвется в политику

Катрин Паутс – журналист и писатель с Мухумаа. В последние годы популярность приобрели такие ее детективные романы, как «Дочь полицейского» (Politseiniku tütar), «Огненосец» (Tulekandja) и «Бешеный конь» (Hull hobune). Кстати, о триллере «Огненосец» теле- и кинорежиссер Урмас Ээро Лийв отозвался, что не каждый отечественный писатель умеет так увлекательно писать. По поводу хийумааского триллера под названием «Бешенный конь» журналист Яан Мартинсон сказал, что Паутс является основателем нового литературного жанра – детективы деревенских жителей.

Книги Паутс на самом деле читают очень много людей, а когда в свет выходит новая, онв почти всегда входит в десятку самых читаемых произведений. Но как возможно, что эстонская Агата Кристи на самом деле живет в такой нищете, что ей приходится вдобавок к написанию книг еще и рисовать, чтобы заработать деньги на еду? Сколько денег получает Паутс за очередной эстонский бестселлер? Ответ просто шокирует. «Это где-то две-три тысячи, да. И еще меньше я получила за книгу, бывшей моей дебютной работой», – говорит Катрин. По словам Паутс, на написание одной книги уходит не меньше года. А если три тысячи евро разделить на 12, получится 250 евро в месяц.