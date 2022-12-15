В этом выпуске мы побеседуем с писательницей Катрин Паутс о том, как возможно такое, что ее книги находятся на вершинах рейтингов, но при этом она едва сводит концы с концами и была вынуждена заняться живописью.
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ВИДЕО ⟩ Знаменитая эстонская писательница еле сводит концы с концами и рвется в политику
Знаменитая эстонская писательница еле сводит концы с концами и рвется в политику
Катрин Паутс – журналист и писатель с Мухумаа. В последние годы популярность приобрели такие ее детективные романы, как «Дочь полицейского» (Politseiniku tütar), «Огненосец» (Tulekandja) и «Бешеный конь» (Hull hobune). Кстати, о триллере «Огненосец» теле- и кинорежиссер Урмас Ээро Лийв отозвался, что не каждый отечественный писатель умеет так увлекательно писать. По поводу хийумааского триллера под названием «Бешенный конь» журналист Яан Мартинсон сказал, что Паутс является основателем нового литературного жанра – детективы деревенских жителей.