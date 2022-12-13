Государственные дороги по всей Эстонии благоприятны для проезда, особый режим техобслуживания прекращается

«По оценке Транспортного департамента проявленная во время шторма оперативность партнеров по уходу за магистралями была на высоком уровне, и учитывая сложные обстоятельства результаты их работы очень хорошие,- сказал начальник отдела строительства и благоустройства инфраструктуры Транспортного департамента Андрес Пийбелехт. - По состоянию на сегодняшний вечер на всех шоссе государственного значения обеспечен проезд транспорта, а в ближайшие дни предстоит последующая уборка дорог - нужно вывозить снег, понижать снежные насыпи, очищать регулировочные устройства и автобусные остановки».

По его словам, хотя буран и прошел, снегопады и гололедица ожидаются и в ближайшие дни. «По прогнозу уже в среду в Западной Эстонии и на островах пройдут новые снегопады»,- сказал Пийбелехт.

Условия движения на всех дорогах страны по-прежнему зимние, и чтобы доехать до своего пункта назначения, необходимо запастись большим, чем обычно, временем, выбирать безопасную скорость движения, избегать опасных маневров и считаться с другими участниками дорожного движения.

Транспортный департамент в связи с неблагоприятными погодными условиями в понедельник в 6 часов утра из-за сильного снегопада и ветра установил особый режим техобслуживания шоссе государственного значения. Из-за начавшихся ночью и проходивших весь день снегопадов часть шоссе государственного значения оказались непроходимыми или такими, двигаться по которым из-за снега было очень трудно.