Шоссе государственного значения по всей Эстонии благоприятны для проезда, причиненные бураном проблемы преодолены, и Транспортный департамент прекращает особый режим техобслуживания, введенный в связи со сложными погодными условиями.
Государственные дороги по всей Эстонии благоприятны для проезда, особый режим техобслуживания прекращается
«По оценке Транспортного департамента проявленная во время шторма оперативность партнеров по уходу за магистралями была на высоком уровне, и учитывая сложные обстоятельства результаты их работы очень хорошие,- сказал начальник отдела строительства и благоустройства инфраструктуры Транспортного департамента Андрес Пийбелехт. - По состоянию на сегодняшний вечер на всех шоссе государственного значения обеспечен проезд транспорта, а в ближайшие дни предстоит последующая уборка дорог - нужно вывозить снег, понижать снежные насыпи, очищать регулировочные устройства и автобусные остановки».
По его словам, хотя буран и прошел, снегопады и гололедица ожидаются и в ближайшие дни. «По прогнозу уже в среду в Западной Эстонии и на островах пройдут новые снегопады»,- сказал Пийбелехт.
Условия движения на всех дорогах страны по-прежнему зимние, и чтобы доехать до своего пункта назначения, необходимо запастись большим, чем обычно, временем, выбирать безопасную скорость движения, избегать опасных маневров и считаться с другими участниками дорожного движения.
Транспортный департамент в связи с неблагоприятными погодными условиями в понедельник в 6 часов утра из-за сильного снегопада и ветра установил особый режим техобслуживания шоссе государственного значения. Из-за начавшихся ночью и проходивших весь день снегопадов часть шоссе государственного значения оказались непроходимыми или такими, двигаться по которым из-за снега было очень трудно.
Транспортный департамент ждет от участников дорожного движения сообщений о дорожных условиях по телефону 1247. Дополнительная информация о состоянии дорог размещается на портале http://tarktee.ee.