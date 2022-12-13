Дети пока не смогут принять самостоятельное решение в вопросе вакцин: «законопроект Петерсона вызвал ненужную панику»

Председатель Комиссии по социальным делам Хельмен Кютт сообщила Postimees, что в минувшие выходные неоднократно приходили обращения в комиссию, в центре внимания которой находятся постановления Министерства социальных дел. В результате было принято решение организовать сегодня внеочередное заседание Комиссии по социальным делам, чтобы попросить экспертов как из Министерства социальных дел, так и канцлера юстиции рассмотреть этот вопрос.

По итогам внеочередного заседания министерство приняло решение убрать из постановления конкретный пункт. Кютт сказала, что главным вопросом на данный момент является более четкая формулировка пункта, чтобы решить: как определить способность ребенка принимать решения и кто будет оценивать его компетентность.

Кютт добавила, что с текущей формулировкой раздел постановления вызвал ненужную панику. «Еще раз подтвердилось, что вакцинация в Эстонии является добровольной, в том числе и для детей. Обсуждения, вероятно, должны были состояться до согласования законопроекта. Было бы необходимо созвать различные стороны, чтобы решить, как лучше разъяснять этот пункт. Сегодня по-прежнему семейный врач дает оценку компетентности ребенка в принятии решений».

Дальнейшие разъяснения будут предоставлены Министерством социальных дел совместно с канцлером юстиции. Вместе уточнят тексты законопроекта, а также привлекут к обсуждению семейных врачей и школьных медсестер. Необходимо указать, кто конкретно будет оценивать способность ребенка принимать решения.