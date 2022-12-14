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Итоги года ⟩ Студия Postimees: инфляция замедляется, проблемы растут?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: инфляция замедляется, проблемы растут?
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В третьем квартале ВВП Эстонии ушел в минус сразу почти на два с половиной процента в годовом измерении. Восстановление экономики снова откладывается? Почему инфляция замедляется, а цены – нет? Принесет ли пользу повышение зарплат?

Итоги года подведет в студии Rus.Postimees предприниматель и экс-политик Райво Варе. Смотрите прямой эфир в 13:00!

  • С эстонского рынка уходит Standard, продает своей бизнес собственник Раквереского комбината и Tallegg. Пора ли делать выводы?
  • Ждут ли Эстонию новые сокращения и рост безработицы? 
  • Пройден ли пик проблем с энергоценами? 
  • В отчете Elering говорится, что Эстонии нужны сланцевые блоки. Предстоит ли возврат к незеленой экономике? 
  • СПГ-терминал в Палдиски – это успех или провал года?
  • Инфляция замедляется (21,3%), но цены – нет. Всё продолжит дорожать?
  • Предприниматели боятся повышать зарплаты: от этого больше вреда, чем пользы?
  • Что можно назвать главным экономическим и политическим успехом Эстонии в этом году? 
  • Что стало провалом?
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