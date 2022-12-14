Ср, 14.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Итоги года ⟩ Варе: бездействие в сфере энергетики и СПГ-терминал в Палдиски – это провал года

"Мы оказались в дураках!"
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Варе: бездействие в сфере энергетики и СПГ-терминал в Палдиски – это провал года
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 8
  • Пик проблем с энергоценами еще не пройден
  • Со сланцевыми блоками поздно спохватились
  • Легче запускать проекты у соседей, чем дома

В третьем квартале ВВП Эстонии ушел в минус сразу почти на два с половиной процента в годовом измерении. Восстановление экономики снова откладывается? Почему инфляция замедляется, а цены – нет? Принесет ли пользу повышение зарплат?

Итоги года в студии Rus.Postimees подводил предприниматель и экс-политик Райво Варе, отметивший, что восстановление экономики откладывается, высокая инфляция на фоне стагфляции будет сохраняться и в первом полугодии 2023 года.

Выдержки из беседы:

– В третьем квартале многих экспертов удивил «рост экономики» с минусом в 2,4%. Удивило ли это вас?

– В новой терминологии это называется «негативный рост». Меня этот спад не удивил, потому что целый ряд авторитетных международных организаций уже некоторое время назад предрекал, что по всей Европе будет рецессия в последнем квартале уходящего года и в первом квартале следующего года.

– Дальше будет хуже?

– Дальше будет хуже. И прогнозы даются очень разные.

– Восстановление экономики откладывается?

– Безусловно, откладывается. И создается неудачная комбинация: инфляция замедляется, но при этом она еще останется достаточно высокой все первое полугодие следующего года. И это касается не только Эстонии. В это же время идет рецессивный спад экономики или же просто остановка. В любом случае, это стагфляция, которой боятся все: и экономисты, и политики.

– По статистике, инфляция уже понемногу замедляется, – до 21,3% в ноябре в годовом разрезе – но цены растут. Где логика?

– Ценовая кривая всегда работает в одинаковом ритме: сначала идет подъем цен, прохождение пика и потом начинается спад, но при этом в некоторых отраслях продолжается инерционный процесс роста цен. Это связано с тем, что растут цены на входные компоненты, энергию, продовольствие, услуги. Например, пик в США уже пройден, но цены по инерции продолжают расти. Однако, основные цены все же уже начали падать по всему миру. И у нас упадут!

– С эстонского рынка уходит Standard, продает своей бизнес собственник Раквереского комбината и Tallegg. Пора ли делать выводы?

– В кризисной ситуации всегда происходит оптимизация. Назову это именно так.

– Ждут ли Эстонию новые сокращения? Удастся ли удержать безработицу в пределах нынешнего уровня в 5,6% (данные за III кв.)?

– Не удастся. Не верю, что показатель безработицы устоит. Мы видим по всему миру, что крупные концерны сокращают от 5 до 13% работников. С чего мы взяли, что в Эстонии сокращений не будет? Касса по безработице прогнозирует, что количество безработных возрастет на 10-12 тысяч, но не превысит заявленного министром Ярваном уровня в 70 000 безработных, по достижении которого, по его словам, уже станет плохо. 70 000 безработных – это 11% трудоспособного населения (сейчас официальная безработицы 5,6% - прим.ред.). В этом плане есть еще куда расти.

– Пройден ли пик проблем с энергоценами?

– Еще не пройден. Сейчас мы опять видим скачок цен на электричество из-за стечения неблагоприятных обстоятельств. Многие производственные мощности отпали – от Швеции до Аувере, а потребление возросло. Цены могут временно подскочить даже до 4 000 евро.

Вся ситуация на рынке тоже не меняется к лучшему. Дефицит производственных мощностей для покрытия пиков и неблагоприятных обстоятельств остается. А под влиянием дефицита цены растут. Плюс к этому есть неясности с газом. Пока Европе газа хватает, а что дальше будет – увидим во второй половине февраля или в начале марта.

– В отчете Elering сказано, что Эстонии нужны свои сланцевые блоки…

– Впервые в отчете об обеспечении электричеством заявлено, что минимум на пять лет их нужно сохранить!

– Только вот ряд котлов уже сданы в металлолом, и новые придется заказывать у финнов. Не поздно ли спохватились?

– По-моему, поздно. Думаю, что это было давно понятно. Наблюдалась нестыковка между Eesti Energia, которая была готова обеспечить баланс дополнительными мощностями, и Elering, который говорил, что нам это не надо, мол, купим электричество через кабель у других. Теперь оказалось, что их план не сработал, и было сказано то, что сказано в отчете.

– Возможен ли возврат к незеленой экономике – экономике прошлого?

– Возврата не произойдет, но временные отступления неизбежны.

– Правительство не считает цену на электричество проблемой. Во что может обойтись экономике такая позиция?

– Другие считают, мы не считаем. Другие, что – дураки? Немецкий пример – самый рельефный. У них есть возможность запустить крупную, 200-миллиардную программу поддержки. В противном случае проблема упрется в конкурентоспособность экспортной промышленности Германии, которая тащит за собой всю Европу.

Конечно, возможности Эстонии ограничены, но можно было бы не всех поддерживать, а хотя бы выделить приоритетные темы.

– СПГ-терминал в Палдиски – это успех или провал года?

– Это провал года. Нестыковка в партнерстве между госпредприятием и частным бизнесом – это провал. При том, что в Европе подобное партнерство считается проектами будущего. У нас это не получается. В результате, сегодня мы оказались в дураках. Совершенно не исключено, что этот причал еще долго не заработает. При этом все предпосылки для того, чтобы он заработал, были.

– Удалось ли выяснить, кто отвечает за шланг между кораблем и трубой? 

– Насколько мне известно, это не шланг, а механический рукав. Их было заказано сразу два финнами, которые заказали и судно. По каким-то причинам финны отказались инсталлировать второй, запасной рукав на нашем причале, хотя это и было предусмотрено изначальными договоренностями. Так что запасной рукав где-то в Финляндии есть, но нам до него нет дела.

Это тянется уже давно, и где-то начиная с 2014 года все было сделано для того, чтобы частный проект не осуществился.

– СПГ-терминал – это провал года, а что вы считаете главным экономическим успехом Эстонии в минувшем году?

– Способность нашей экономики приспособиться к кризисной ситуации. Черный лебедь войны, правда, изменил ситуацию во всем Балтийском регионе. Это форс-мажор.

– Что вы считаете главным политическим успехом Эстонии в этом году?

– Главное достижение в том, что универсальная услуга все-таки появилась. Со всех сторон она подвергается критике, но сама по себе эта услуга немного спасла ситуацию для частного потребителя и мелкого предпринимателя, которых у нас большинство.

– Что можно назвать политическим провалом?

– Минус тоже запрограммирован в сфере энергетики. Ничего не предпринято для того, чтобы существующую, явно не работающую систему изменить. Вся логика энергетического рынка Балтийского региона построена на предположении, что мощностей будет больше, чем потребления. А когда случается дефицит производственных мощностей, этот рынок не работает!

Кроме того, рынок построен на текущем уровне расходов. Это неблагоприятная среда для долговременных энергетических инвестиций. В такой ситуации без спецпрограмм инвестиции не появятся.

В Эстонии нет условий для создания новых мощностей, даже тогда, когда к этому готов частный капитал, и не только частный. Например, и Enefit, и Utilitas идут со своими новыми зелеными производственными мощностями в Латвию, Литву и Финляндию, но не к нам! Наши технические условия настолько хуже, что легче осуществить проект у соседей.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: инфляция замедляется, проблемы растут? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: инфляция замедляется, проблемы растут? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Eero Vabamägi
  • С эстонского рынка уходит Standard, продает своей бизнес собственник Раквереского комбината и Tallegg. Пора ли делать выводы?
  • Ждут ли Эстонию новые сокращения и рост безработицы? 
  • Пройден ли пик проблем с энергоценами? 
  • В отчете Elering говорится, что Эстонии нужны сланцевые блоки. Предстоит ли возврат к незеленой экономике? 
  • СПГ-терминал в Палдиски – это успех или провал года?
  • Инфляция замедляется (21,3%), но цены – нет. Всё продолжит дорожать?
  • Предприниматели боятся повышать зарплаты: от этого больше вреда, чем пользы?
  • Что можно назвать главным экономическим и политическим успехом Эстонии в этом году? 
  • Что стало провалом?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

Ключевые слова
Наверх