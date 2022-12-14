Итоги года ⟩ Варе: бездействие в сфере энергетики и СПГ-терминал в Палдиски – это провал года

– В отчете Elering сказано, что Эстонии нужны свои сланцевые блоки…

– Впервые в отчете об обеспечении электричеством заявлено, что минимум на пять лет их нужно сохранить!

– Только вот ряд котлов уже сданы в металлолом, и новые придется заказывать у финнов. Не поздно ли спохватились?

– По-моему, поздно. Думаю, что это было давно понятно. Наблюдалась нестыковка между Eesti Energia, которая была готова обеспечить баланс дополнительными мощностями, и Elering, который говорил, что нам это не надо, мол, купим электричество через кабель у других. Теперь оказалось, что их план не сработал, и было сказано то, что сказано в отчете.

– Возможен ли возврат к незеленой экономике – экономике прошлого?

– Возврата не произойдет, но временные отступления неизбежны.

– Правительство не считает цену на электричество проблемой. Во что может обойтись экономике такая позиция?

– Другие считают, мы не считаем. Другие, что – дураки? Немецкий пример – самый рельефный. У них есть возможность запустить крупную, 200-миллиардную программу поддержки. В противном случае проблема упрется в конкурентоспособность экспортной промышленности Германии, которая тащит за собой всю Европу.

Конечно, возможности Эстонии ограничены, но можно было бы не всех поддерживать, а хотя бы выделить приоритетные темы.

– СПГ-терминал в Палдиски – это успех или провал года?