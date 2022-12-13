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Danske Bank признал себя виновным в отмывании денег в Эстонии и выплатил два миллиарда долларов

AFP/BNS
Danske Bank признал себя виновным в отмывании денег в Эстонии и выплатил два миллиарда долларов
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Danske Bank
Danske Bank Фото: Mihkel Maripuu

Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве с американскими банками с целью перенаправления денег российских преступников в финансовую систему США и согласился выплатить штраф в размере 2 миллиардов долларов, сообщило во вторник министерство юстиции США.

Согласно заявлению министерства, крупнейший банк Дании ввел в заблуждение банки США относительно деятельности своего эстонского филиала, чтобы облегчить доступ клиентов с высоким уровнем риска из-за пределов Эстонии, в том числе из России, к финансовой системе США

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