Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве с американскими банками с целью перенаправления денег российских преступников в финансовую систему США и согласился выплатить штраф в размере 2 миллиардов долларов, сообщило во вторник министерство юстиции США.
Danske Bank признал себя виновным в отмывании денег в Эстонии и выплатил два миллиарда долларов
Danske Bank признал себя виновным в отмывании денег в Эстонии и выплатил два миллиарда долларов
Согласно заявлению министерства, крупнейший банк Дании ввел в заблуждение банки США относительно деятельности своего эстонского филиала, чтобы облегчить доступ клиентов с высоким уровнем риска из-за пределов Эстонии, в том числе из России, к финансовой системе США