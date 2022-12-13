У депутата Госдумы РФ нашли 11 квартир в Киеве

Депутату было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти.

Имя подозреваемого не раскрывается, но указано, что он родился в 1968 году в Мариуполе. Украинские СМИ отмечают, что под описание подходит депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Саблин в интервью РИА Новости заявил, что у него нет собственности в Киеве. В налоговой декларации Саблина за 2021 год ни у него, ни у его жены и ребенка не числится собственности за рубежом.