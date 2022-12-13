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У депутата Госдумы РФ нашли 11 квартир в Киеве

Deutsche Welle
У депутата Госдумы РФ нашли 11 квартир в Киеве
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Дмитрий Саблин.
Дмитрий Саблин. Фото: Госдума РФ

Национальная полиция Украины обнаружила в Киеве 11 квартир, предположительно принадлежащих депутату Госдумы. В ходе досудебного расследования было проведено 8 обысков и изъяты подтверждающие владение недвижимостью документы, сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество, сообщает Deutsche Well со ссылкой на ведомство.

Установлено, что российский политик среди прочих голосовал за ввод войск на территорию Украины и был награжден медалями «За отвагу» и «За освобождение Мариуполя» приказом «главы» «ДНР» Дениса Пушилина.

Депутату было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти.

Имя подозреваемого не раскрывается, но указано, что он родился в 1968 году в Мариуполе. Украинские СМИ отмечают, что под описание подходит депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Саблин в интервью РИА Новости заявил, что у него нет собственности в Киеве. В налоговой декларации Саблина за 2021 год ни у него, ни у его жены и ребенка не числится собственности за рубежом.

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