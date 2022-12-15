Что могут Европарламент и Еврокомиссия, и как стать их представителем? Получить ответы на эти и другие вопросы, примерив на себя роль европолитика в Брюсселе и Страсбурге, может любой школьник и студент, посетивший Европейский развлекательный центр в Таллинне на Рявала, 4.
Видеотур ⟩ Испытай себя в роли европолитика в центре Таллинна!
Ознакомиться с интерактивной выставкой в большой павильоне в центре столицы можно совершенно бесплатно практически каждый день, за исключением воскресений. Погрузиться в нюансы политической кухни Европы помогают также тематические лекции, организованные в таллиннском представительстве Еврокомиссии Национальной библиотекой Эстонии. У преподавателей есть возможность заказать нестандартный урок для своих учеников в этом павильоне.
Rus.Postimees недавно заглянул с видеокамерой в Европейский центр, повстречавшись там с учениками Таллиннской еврейской школы и Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии. В роли гида в кадре выступил учитель истории и обществоведения Дмитрий Рыбаков.
Материал подготовлен в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Эстонии.