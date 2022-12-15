Видеотур ⟩ Испытай себя в роли европолитика в центре Таллинна!

Что могут Европарламент и Еврокомиссия, и как стать их представителем? Получить ответы на эти и другие вопросы, примерив на себя роль европолитика в Брюсселе и Страсбурге, может любой школьник и студент, посетивший Европейский развлекательный центр в Таллинне на Рявала, 4.