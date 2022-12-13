Аргентина мощно разделала хорватов и прошла в финал

Сборная Аргентины вышла из группы с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, заняв первое место. В плей-офф они обыграли Австралию (1/8 финала) и Нидерланды (1/4 финала).

Первый тайм проходил достаточно спокойно, но на 32-й минуте рефери назначил пенальти в пользу Аргентины. Лионель Месси мощно направил мяч в сетку, голкипер хорватов пропустил мяч и аргентинцы открыли счет.

Второй гол от аргентинцев в ворота хорватов прилетел на 39-й минуте от Хулиана Альвареса. Хорваты неудачно подали угловой, а аргентинцы убежали в быструю контратаку. Альварес получил мяч у центрального круга и устремился к воротам Доминика Ливаковича. Несмотря на попытки егоостановить, он сумел закатить второй гол.

После второго гола аргентинцы начали прессовать соперников, создав несколько опаснейших голевых моментов. Но забить не смогли и на перерыв команды уходили со счетом 2:0.

Во втором тайме Альварес, получив передачу от Месси, довел счет до разгромного, закатив на 69-й минуте третий гол Хорватии - 3:0.